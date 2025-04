C’est un sujet dont on parle forcément si l’on est amoureux de l’ASSE, ces dernières semaines. La possible dissolution des groupes d’ultras stéphanois est au cœur de l’actualité depuis début mars. Ce mardi 1er avril, des représentants des Magic Fans et des Green Angels etaient convoqués avec leur avocat devant la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

Ce samedi, les groupes d’ultras stéphanois ont organisé un rassemblement pour dénoncer la volonté de Bruno Retailleau de les dissoudre. Plusieurs milliers de stéphanois se sont mobilisés pour apporter leur soutien aux Magic Fans et aux Green Angels. Ivan Gazidis a notamment pris la parole lorsque l’immense cortège est arrivé au pied du Kop Sud.

Un rassemblement qui montre que les groupes de supporters font partie de la vie du club et du Stade Geoffroy Guichard face à une menace qui est prise très au sérieux par les concernés.

Quelles seraient les conséquences d’une dissolution ?

Ce mardi, les Magic Fans et les Green Angels etaient représentés à Paris, devant la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Cette commission a pour rôle de donner un avis consultatif à la proposition de Bruno Retailleau. Cet avis peut être favorable, défavorable mais il peut aussi amener à une suspension. En cas de suspension, il serait alors interdit de s’afficher en tant que groupes ou en tant que membre pour une durée d’un a 12 mois. Une fois cette suspension terminée, les groupes pourront reprendre leur activité.

Le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, pourrait ensuite publier un décret qu’il ferait signer en conseil des ministres. Ce décret acterait immédiatement la dissolution définitive des Magic Fans et des Green Angels.

Quels recours pour les groupes ?

Si Bruno Retailleau va au bout de sa manœuvre en publiant le décret de dissolution. Les groupes d’ultras stéphanois auront 7 jours pour faire appel devant le conseil d’Etat, une fois le décret déposé, qui étudiera le dossier en 2 temps. Une première audience aura alors lieu et une décision suspensive sera prise par le Conseil d’Etat dans un délai de 2 à 3 semaines.

Le conseil d’Etat peut alors suspendre le décret et annuler temporairement la dissolution. L’autre option est qu’il n’annule pas ce décret. Une autre audience sera alors prévue dans un second temps, dans un délai allant de 3 à 6 mois. Lors de cette seconde audience, les groupes et leurs avocats seront entendus.

La dissolution peut donc être validée par le Conseil d’Etat. Si cela est le cas, les groupes auront un dernier recours possible, la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Ce qui donnerait lieu à une procédure bien plus longue. Le conseil d’Etat peut également annuler le décret après la seconde audience ce qui annulerait définitivement la procédure de dissolution.

La commission se prononce sur la dissolution des groupes d’ultras de l’ASSE

Via un communiqué du ministère de l'Intérieur voici les propos suite à cette réunuin : "Par ailleurs, compte tenu des échanges qui ont eu lieu au sein de la commission, et notamment des engagements pris par le propriétaire du club de l’Association Sportive de Saint-Étienne, les ministres de l’Intérieur et des Sports, avant de prendre toute décision, recevront dans les meilleurs délais les dirigeants du club afin d’examiner les garanties que ceux-ci sont en mesure d’apporter pour assurer un retour effectif au calme et la fin des violences de la part des deux groupes de supporters, eu égard au nombre important et à la gravité des faits qui leur sont reprochés."

Une situation qui pourrait donc déboucher sur une non-dissolution en vue de l'engagement pris par le club. Affaire à suivre donc !