Depuis plusieurs mois, l’ASSE cherchait activement à recruter un nouveau Stadium Manager. Un poste clé pour le bon fonctionnement du club, en particulier les jours de match, et pour la gestion globale des infrastructures, à commencer par le stade Geoffroy-Guichard et le centre sportif Robert-Herbin.

Ce poste était vacant depuis quelque temps, avec une répartition des missions entre plusieurs membres du club. L’ASSE avait officialisé sa recherche via une annonce publiée sur LinkedIn. Les attentes pour ce rôle étaient élevées : gérer les infrastructures, organiser les matchs dans les moindres détails, coordonner avec les collectivités locales et piloter des projets de développement des installations.

Stadium manager : Un rôle stratégique au cœur de l'organisation

Samuel Rustem, qui a occupé ce poste entre 2015 et 2019 avant de devenir Directeur Général Adjoint chargé des Activités Sportives, décrivait ce métier comme étant celui d’un véritable "couteau suisse" de l’organisation. De la gestion des loges VIP à la préparation des protocoles pour les visites officielles, le Stadium Manager joue un rôle déterminant dans l’expérience du match et le rayonnement du club.

Un profil expérimenté rejoint l'ASSE

Comme annoncé sur la page Linkedin de l'ASSE, c’est finalement Arnaud Chausi qui a été choisi pour relever ce défi. Ce professionnel chevronné arrive avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine sportif, dont 15 passés au poste de Stadium Manager à l’ASM Clermont Auvergne.

Sa mission au sein de l’ASSE ne se limite pas à la coordination des matchs. Il travaillera également sur le développement des infrastructures du club et la gestion de son centre d’entraînement. Arnaud Chausi a d’ailleurs déjà pris ses fonctions et vécu son premier match en tant que Stadium Manager lors de la victoire face à Montpellier, samedi dernier. Une entrée en matière idéale pour ce passionné de sport.

Son parcours révèle une expertise solide, qu’il mettra désormais au service des Verts. Diplômé en gestion et management lorsqu'il était à la Clermont School Business, il a su s’imposer dans ses fonctions précédentes en combinant rigueur et innovation. Une nouvelle étape s’ouvre pour lui et pour l’AS Saint-Étienne, qui espère que son expérience contribuera à renforcer la place du club dans l’élite.

Bienvenue à Arnaud Chausi !