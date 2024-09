Rachetée le 3 juin dernier par le Groupe Kilmer Sports Ventures, l’ASSE a conservé l’intégralité de ses effectifs. Un soulagement pour de nombreux salariés. Plusieurs mouvements ont déjà eu lieu en interne. A l’image de Romain Hamouma qui a intégré le staff d’Olivier Dall’Oglio pour encadrer les attaquants. La Direction cherche à recruter sur d’autres postes.

Arrivé en juillet 2013 dans un rôle de directeur de l’organisation et de la sécurité, Samuel Rustem aura réalisé ses missions pendant 2 ans avant de passer Stadium manager jusqu’en octobre 2019. Un rôle qu’il expliquait sur les ondes de France Bleu Drôme Ardèche en janvier 2019.

Quand Samuel Rustem explique le rôle du Stadium Manager

« Le Stadium Manager, c’est celui qui pilote l’organisation du match le jour du match. C’est celui qui gère le stade sur toute la partie organisation de la compétition pure. Cela peut aller d’une graine de café qui peut manquer dans une loge jusqu’à la gestion d’un protocole pour une visite ministérielle ou autre les jours de match en passant bien évidemment par le sportif, tout ce qui est lié à la communication de la rencontre, un regard sur la partie marketing et la billetterie, un regard sur les hospitalités. C’est une fonction un peu large, c’est le couteau suisse du match. »

Samuel Rustem est devenu directeur général adjoint délégué aux activités sportives depuis octobre 2019. C’est Florian Merle qui lui a succédé avant que le club ne choisisse de confier ce poste à Cyril Ferrier, ancien gendarme qui officiait comme policier municipal à Saint-Just-Saint-Rambert et dont le contrat a débuté le 1er octobre 2022. Toutefois, 2 ans plus tard, il semblerait que Cyril Ferrier souhaite laisser sa place. Ainsi, un nouveau Stadium Manager est recherché. Par le biais de son compte LinkedIn, l’ASSE a déposé une offre d’emploi ce jeudi.

L’ASSE cherche un nouvel élément

Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint en charge des Activités Sportives, Samuel Rustem, le Stadium manager prendra part à l’organisation, au suivi, au contrôle des activités liées au stade, au centre d’entraînement de l’ASSE.

L’AS Saint-Etienne précise :

– L’AS Saint-Étienne est propriétaire de son centre d’entraînement, site qui réunit le siège social, le centre d’entraînement de l’équipe professionnelle ainsi que le centre de formation du club.

– Les infrastructures comprennent notamment les terrains d’entraînement, un bâtiment abritant bureaux et centre d’entraînement et un bâtiment pour l’hébergement et la scolarisation des jeunes en formation.

– L’ASSE est par ailleurs locataire du stade Geoffroy-Guichard, propriété de la Métropole, mis à disposition du club au titre d’une convention d’occupation.

– Dans cette configuration, le Stadium Manager devra travailler autour des missions suivantes :

– Gérer l’exploitation du centre et en définir les règles d’utilisation.

– Gérer la mise à disposition du stade et son exploitation jour de match.

– Piloter les projets de développement des infrastructures du club et du stade sous la responsabilité de son DGA, en lien transversal avec le DSS et les autres acteurs des services concernés.

Le Stadium Manager sera notamment chargé de :

La Gestion du centre d’entraînement « match day » et « no match day »

La Gestion du Stade Geoffroy-Guichard

L’interaction avec les instances et le collectivités

