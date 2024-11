L'ASSE l'a emporté ce samedi 1-0 contre Montpellier. Un match marqué par le second but en Vert de Benjamin Bouchouari alors qu'il entame sa troisième saison au club. Une renaissance mais surtout une particularité dans ce championnat de ligue 1 pour le jeune joueur international espoir marocain.

Bouchouari, une histoire de fou avec l'ASSE

Benjamin Bouchouari, milieu de terrain prometteur, est une figure montante de la ligue 1 évoluant actuellement à l'AS Saint-Étienne (ASSE). Né le 13 novembre 2001 à Sittard, aux Pays-Bas, ce joueur binational possède des origines marocaines. Il incarne un savant mélange de technique, de vision du jeu et de combativité, des qualités qui en font l’un des atouts majeurs de l’équipe stéphanoise.

Bouchouari a rejoint l'ASSE en août 2022 en provenance de Roda JC, un club néerlandais où il s'était déjà distingué pour sa maturité et son influence dans l'entrejeu malgré son jeune âge. L’ASSE, en quête de reconstruction après sa descente en Ligue 2, a vu en lui une pièce maîtresse pour bâtir une équipe compétitive. Dès ses débuts sous le maillot vert, il s’est illustré par sa capacité à distribuer le jeu et à orienter les attaques grâce à une qualité de passe précise et une lecture intelligente du jeu.

Le plus petit joueur de ligue 1

Mesurant 1,65 m, Bouchouari ne compense pas son déficit physique par la force brute mais par une agilité et une rapidité d'exécution remarquables. En Ligue 1, il est le joueur le plus petit du championnat.

Sur le plan international, Bouchouari est éligible pour jouer avec les Pays-Bas ou le Maroc mais joue pour les espoirs marocains. Son potentiel attire déjà l’attention d’observateurs étrangers, ce qui pourrait en faire une cible lors des prochains mercatos. Le joueur est sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2026. La montée en ligue 1, lui avait offert une saison supplémentaire.

À seulement 22 ans, Benjamin Bouchouari représente un symbole d’espoir pour l’ASSE et un talent à suivre de près dans le paysage footballistique.