La 12ème journée de Ligue 1 s'est terminée ce dimanche soir. Ce week-end, plusieurs équipes disposant de grands stades jouaient à domicile : Paris, Lens, Saint-Étienne (ASSE) et Lille notamment.

38. C'est le nombre de matchs de Ligue 1 qui se sont joués devant plus de 30.000 spectateurs depuis le début de saison (en 108 matchs). Le Top 10 des affluences est logiquement occupé par deux équipes, qui possèdent les stades aux plus importantes capacités d'accueil : Marseille et Lyon.

Top 10 des affluences de la saison :

Marseille - PSG : 66.115 supporters Marseille - Nice : 65.803 supporters OM - Auxerre : 64.168 supporters Marseille - Reims : 63.841 supporters Lyon - ASSE : 58.082 supporters OL - Auxerre : 54.868 supporters OM - SCO : 54.458 supporters Lyon - Monaco : 54.382 supporters Lyon - OM : 53.228 supporters Lyon - Nantes : 51.888 supporters

Dans les 38 matchs concernés, huit clubs sont représentés : Marseille, Lyon, Paris, Lille, Lens, Saint-Étienne, Nantes et Toulouse.

L'ASSE place 4 affluences dans ce "Top 38" :

ASSE - Lens : 36.832 supporters (30ème du classement) ASSE - Strasbourg : 33.043 supporters (33ème) ASSE - Montpellier : 33.008 supporters (34ème) ASSE - Auxerre : 31.445 supporters (35ème)

Les deux autres matchs joués dans le Chaudron depuis le début de saison se sont déroulés dans un stade à huis-clos partiel, influant grandement sur les affluences :

ASSE - Le Havre : 16.958 supporters

ASSE - Lille : 22.144 supporters

Cette saison, 11 rencontres ont fait l'objet de fermetures de tribunes de la part de la LFP, soit 10.2% des matchs. Marseille, Lille, Saint-Étienne, Paris, Lens, Rennes, Brest et Nice sont les clubs impactés.

Logiquement les moyennes d'affluences en ressortent dégradées.

Moyennes d'affluence sur l'ensemble des matchs :

Marseille : 62.902 supporters par match en moyenne Lyon : 52.709 supporters Paris SG : 47.516 supporters Lille : 41.651 supporters Lens : 37.917 supporters Nantes : 30.536 supporters Saint-Étienne : 28.905 supporters Toulouse : 27.199 supporters Rennes : 27.175 supporters Nice : 25.043 supporters Le Havre : 20.782 supporters Strasbourg : 19.461 supporters Auxerre : 16.523 supporters Reims : 16.363 supporters Brest : 14.772 supporters Montpellier : 14.161 supporters Angers : 13.409 supporters Monaco : 9.458 supporters

Moyennes d'affluence basée sur les matchs joués sans sanctions :