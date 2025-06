Kevin Pedro, jeune défenseur central de l’ASSE né en 2006, s’apprête à franchir un cap majeur en signant son premier contrat professionnel. Un nouveau symbole fort de la politique de formation stéphanoise.

Formé au club depuis quatre années, Kevin Pedro (voir son portrait ici) s’est imposé cette saison comme un pilier de l’équipe réserve engagée en National 3. Titulaire à plusieurs reprises, le défenseur polyvalent s’est illustré par sa maturité tactique, sa sérénité balle au pied et une solidité impressionnante dans les duels. Malgré ses 19 ans, il a su tenir la baraque face à des adversaires souvent plus expérimentés.

Son évolution n’a pas échappé au staff professionnel, qui l’a régulièrement intégré aux séances d’entraînement du groupe d’Olivier Dall’Oglio puis d'Eirik Horneland. Pedro a ainsi connu ses premières minutes avec les pros en début de saison, preuve de la confiance placée en lui par le club.

Kevin Pedro (ASSE), un profil moderne et prometteur

Tonique, intelligent dans ses placements et à l’aise dans la relance, Kevin Pedro incarne le défenseur central moderne. Son gabarit et sa lecture du jeu lui ont permis de franchir les paliers sans jamais brûler les étapes. Appliqué et travailleur, il est également apprécié pour son comportement exemplaire sur et en dehors du terrain.

La signature de son premier contrat professionnel pour une durée de trois ans (jusqu’en 2028) intervient logiquement dans la continuité de son parcours. Une manière pour l’ASSE de sécuriser un talent du centre de formation et de préparer l’avenir avec des jeunes formés maison.

Les réactions

Kévin Pedro : "Je suis fier et heureux. Ce premier contrat professionnel était un rêve à mon arrivée ici plus jeune. C’est le franchissement d’une première étape que je valide dans un grand club avec une grande histoire. J’aborde la saison qui arrive avec l’envie de beaucoup jouer. J’ai pu côtoyer les professionnels ces derniers mois, je suis impatient d’effectuer la préparation avec eux."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "On est contents que Kevin signe ce premier contrat professionnel, qui arrive dans la foulée d’un contrat stagiaire. Ce contrat symbolise la confiance qu’on lui porte, c’est une récompense pour son travail, son sérieux et bien sûr son potentiel. Lui aussi va reprendre avec le groupe professionnel. Il aura l’occasion de se montrer."