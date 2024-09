L’ASSE a retrouvé un peu de calme pendant cette trêve internationale. En effet, une semaine de régénération pour les joueurs restés dans le Forez avec seulement quatre séances prévues. Un calme avant la tempête puisque les Verts joueront contre Lille dès ce vendredi soir à 20h45 pour le championnat de France de ligue 1.

Un titre à aller chercher pour la France

En attendant, ils restent deux derniers matchs à jouer pour deux de nos stéphanois. Ben Old jouera cette nuit contre les USA et Kevin Pedro (France U19) jouait ce matin une dernière rencontre avant son retour dans le Forez. La troisième rencontre de cette Slovenia Nations Cup, les Bleus voulaient le titre après avoir décroché deux victoires lors de leurs deux premières rencontres (Irlande 2-1 et Mexique 3-0).

Décisif d’une sublime passe décisive contre le Mexique après être resté sur le banc lors de la première rencontre, Kevin Pedro espérait obtenir à nouveau du temps de jeu.

Résumé du match contre la Pologne

La France est parvenue à s’imposer 2-1 face à la Pologne. Les français ouvrent rapidement la marque après 25 minutes de jeu. Il faudra attendre la 78ᵉ pour voir Kévin Pédro et ses coéquipier faire le break. Malgré une réalisation du jeune Patryk Parysek, les polonais ne parviendront pas à revenir au score. La France l’emporte 2-1. Une victoire de prestige qui permet au groupe de Lionel Rouxel de gagner la Slovenia Nations Cup.

Kévin Pedro va pouvoir regagner le Forez et retrouver le maillot Vert. Alors que le jeune stéphanois ne semblait initialement pas prévu pour figurer parmi le groupe professionnel, il a marqué de points auprès d’Olivier Dall’Oglio qui a dû composer en l’absence d’options plus expérimentées au poste de latéral. Âgé de 18 ans, le natif de Carcassonne va poursuivre son apprentissage et pourrait de nouveau apparaitre en Ligue 1 cette saison.

Crédit photo : asse.fr