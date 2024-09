Le dégraissage espéré n’a pas eu lieu pour l’ASSE cet été. Tout juste remontés en Ligue 1, les Verts comptaient sur ce mercato estival pour remodeler leur effectif en recrutant massivement de nouveaux visages (chose faite, avec plus ou moins de succès, l’avenir nous le dira) et en se séparant de plusieurs éléments considérés comme peu en phase avec le projet, pas suffisamment performant ou en phase d’apprentissage, en post-formation. Ainsi, quatre joueurs ont été prêtés cet été (Bladi, Bentayg, Cissé, Owusu). Quels ont été les résultats des prêts effectués par l’ASSE sur les deux dernières saisons ?

Été 2022 : Trois prêts, trois réussites pour l’ASSE

Nous sommes à l’été 2022. Le club est plongé dans une vague d’incertitudes et de nombreuses turbulences consécutives à la relégation en Ligue 2. Vente avortée du club à Blitzer, arrivée d’un nouveau coach (Laurent Batlles), refonte quasi-totale de l’effectif avec une vague massive de départs de joueurs. À côté des joueurs partis libres ou transférés (Bouanga, Gourna…), l’ASSE décide de prêter certains joueurs. Parmi eux, Mahdi Camara notamment. L’ex-capitaine de l’ASSE, formé au club, s’en va du côté de Brest avec une option d’achat. L’alchimie se fait très rapidement, et le milieu de terrain défensif devient très rapidement titulaire, indiscutable. L’été suivant, le Stade Brestois lève très logiquement l’option d’achat et Camara participe plus qu’activement à la folle saison de Brest qui mènera le club breton jusqu’à la phase de ligue de Ligue des champions. Un prêt plus que concluant donc.

Yvan Neyou a, lui aussi, été prêté. Peu considéré par Pascal Dupraz durant la deuxième partie de saison 21/22, le milieu de terrain camerounais a pris la direction de Léganès en août 2022. Le prêt n’était pas assorti d’une option d’achat. Dès lors, malgré une très bonne saison en Espagne, Yvan Neyou est de retour à l’ASSE l’été suivant avant de retourner à Léganès dans la foulée dans le cadre d’un transfert définitif.

Enfin, le jeune Maxence Rivera a, lui aussi, été prêté dans la foulée de la relégation, pour aller s’aguerrir et gratter du temps de jeu en National du côté du Puy Foot. L’attaquant a convaincu en Haute-Loire et bien au-delà, devenant l’un des visages du National. Au point qu’à son retour de prêt, et alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat, l’ASSE décide de la conserver dans le groupe de Laurent Batlles, satisfait de ses performances à l’échelon inférieur. Finalement, Rivera ne transforme pas l’essai la saison dernière en Ligue 2, et ne doit faire qu’avec les miettes de temps de jeu qui lui sont données. Il quitte l’ASSE cet été, libre, pour rejoindre Dunkerque, en Ligue 2.

Saison 22/23 de Mahdi Camara à Brest (L1) : 33 matchs (L1 et Coupe de France), 2 buts, 1 passe décisive (+ 4 matchs de Ligue 2 avec l’ASSE, 1 passe décisive)

33 matchs (L1 et Coupe de France), 2 buts, 1 passe décisive (+ 4 matchs de Ligue 2 avec l’ASSE, 1 passe décisive) Saison 22/23 d’Yvan Neyou à Léganes (Liga2) : 22 matchs (Liga2), 1 passe décisive (+ 2 matchs de Ligue 2 avec l’ASSE)

22 matchs (Liga2), 1 passe décisive (+ 2 matchs de Ligue 2 avec l’ASSE) Saison 22/23 de Maxence Rivera au Puy Foot 43 (National) : 27 matchs (N et Coupe de France), 5 buts, 1 passe décisive (+4 matchs de Ligue 2 avec l’ASSE)

Hiver 2022/2023 : Rupture consommée entre l’ASSE et Maçon, le flop Bakayoko

En décembre 2022, et alors que les relations sont plus que tendues entre l’ASSE (en particulier Laurent Batlles) et Yvann Maçon, le prêt du latéral polyvalent au Paris FC est décidé (le club francilien voyait Le Cardinal partir pour Lens à ce moment-là). Dans la foulée de son arrivée à Paris, Yvann Maçon incendie le club du Forez, son entraîneur et ses supporters dans une interview au parisien. À ce moment-là, un retour à Saint-Étienne de celui qui est sous contrat jusqu’en… 2025 semble impossible. À Paris, le prêt se passe bien, au point que l’été suivant, le club francilien tente de conserver le guadeloupéen.

À l’hiver 2023, le défenseur central formé au club, Abdoulaye Bakayoko, est prêté au Puy Foot 43, mais le prêt tourne rapidement au vinaigre. Le joueur se rend coupable d’écarts à l’entraînement, et un retour précipité à l’ASSE est décidé en avril 2023. Un véritable flop, qui scellera d’ailleurs son avenir à l’ASSE, qu’il quitte quelques semaines plus tard.

Prêt d’Yvann Maçon au Paris FC (L2) en décembre 2023 : 19 matchs (Ligue 2 et Coupe de France), 2 passes décisives

19 matchs (Ligue 2 et Coupe de France), 2 passes décisives Prêt d’Abdoulaye Bakayoko au Puy Foot 43 (National) en janvier 2023 : 1 match de National

Été 2023 : La révélation Louis Mouton, l’exil pour Yvann Maçon

Dans la foulée de son prêt au Paris FC, et alors que son retour dans le Forez paraît à l’époque impossible, une nouvelle porte de sortie est rapidement trouvée pour Yvann Maçon, du côté d’Israël, précisément à Tel-Aviv. Son début de prêt se passe très bien, le défenseur dispute notamment la Conference League. Jusqu’au début du mois d’octobre et l’interruption du championnat suite aux évènements du 7 octobre et à ses réponses. L’instabilité de la situation ne donne aucune perspective à Yvann Maçon. Quelques semaines plus tard, Laurent Batlles est mis à pied par l’ASSE et dans la foulée Olivier Dall’Oglio débarque dans le Forez. Face à l’urgence sportive, Loïc Perrin organise le retour d’Yvann Maçon à Saint-Étienne avec notamment un plan de communication bien rodé pour calmer les ardeurs des supporters. Finalement, ce retour est payant pour le latéral qui participe activement à la remontée de l’ASSE en Ligue 1.

De son côté, Louis Mouton est prêté au Pau FC d’un certain Luis De Sousa à l’été 2023. Son acclimation dans le Béarn est expresse, et le milieu défensif s’impose très rapidement comme un titulaire indiscutable (21 titularisations en 27 matchs) dans l’esprit de Nicolas Usaï. De retour dans le Forez cet été, Louis Mouton est dès lors décidé à s’imposer dans son club formateur et de gagner du temps de jeu sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio. Les prochaines semaines diront si Louis Mouton a fait le bon choix.

Prêt d’Yvann Maçon au Maccabi Tel Aviv (Ligat ha’AL) : 13 matchs (championnat et coupes européennes), 1 but, 1 passe décisive

13 matchs (championnat et coupes européennes), 1 but, 1 passe décisive Prêt de Louis Mouton au Pau FC (L2) : 30 matchs (L2 et Coupe de France), 2 buts, 3 passes décisives

Été 2024 : Le bon choix pour Bladi, Owusu, Cissé et Bentayg ?