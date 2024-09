Vincent Labrune, président sortant depuis 2020, souhaitait obtenir un second mandat malgré un bilan marqué par des réussites mitigées, notamment la gestion complexe des droits TV pour la période 2024/29. En face, Cyril Linette, ancien dirigeant de Canal+ et du PMU, incarnait l’alternative avec une approche plus réformatrice et un management plus affirmé. La tendance était clairement à l’avantage de Vincent Labrune avant cette élection. Avec de très nombreux appuis, l’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille partait grand favori.

Pas de surprise, le CA de la LFP vote la continuité

Les membres du conseil d’administration, représentant les différents acteurs du football français, ont eu à trancher entre la continuité et le changement. Vincent Labrune, dont le bilan à la LFP depuis 4 ans est relativement contrasté, pour ne pas dire décrié, a su convaincre une majorité des votants, mettant fin à une campagne électorale où les débats furent souvent vifs et parsemés de coups bas.

Ce nouveau mandat marque le début d’une nouvelle ère pour la Ligue de Football Professionnelle, avec pour objectif de renforcer la compétitivité de la Ligue 1 et de rétablir un dialogue efficace avec les diffuseurs et les instances du football. Le nouveau président aura fort à faire pour répondre aux attentes des clubs, des diffuseurs et des supporters dans un contexte marqué par un recul du football français dans la hiérarchie des ligues européennes. Vincent Labrune va devoir revoir le train de vie de l’organe qui dirige le foot professionnel français et valoriser la Ligue 1 afin de lui redonner une exposition suffisamment forte pour convaincre les investisseurs et les diffuseurs… Un énorme challenge !

Nouveau Conseil d’Administration de la LFP

𝐑𝐞𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐮𝐛𝐬 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝟏 𝐌𝐜𝐃𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝’𝐬 :

Nasser AL-KHELAIFI (PARIS-SAINT-GERMAIN) – 92,04 %

Jean-Pierre CAILLOT (STADE DE REIMS) – 75,12 %

Damien COMOLLI (TOULOUSE FC) – 81,09 %

Olivier LETANG (LOSC LILLE) – 93,03 %

Pablo LONGORIA (OLYMPIQUE DE MARSEILLE) – 99 %

Jean-Pierre RIVERE (OGC NICE) – 86,07 %

Juan SARTORI (AS MONACO) – 77,11 %

𝐑𝐞𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐮𝐛𝐬 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝟐 𝐁𝐊𝐓 :

Bernard JOANNIN (AMIENS SC) – 80,65 %

Pierre-Olivier MURAT (RODEZ AF) – 89,86 %

𝐌𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞́𝐩𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐬 :

Vincent LABRUNE – élu au premier tour 65,76 %

Cyril LINETTE – élu au premier tour 53,26 %

Karl OLIVE – élu au second tour 89,44 %

𝐌𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞́𝐬 :

FFF : Marc KELLER

Foot Unis : Laurent NICOLLIN

UNFP : Philippe PIAT et David TERRIER

UNECATEF : Jacky BONNEVAY

SAFE : Olivier LAMARRE

SNAAF : Lola PIERRES

AMCFP : Eric ROLLAND

Le nouveau conseil d’administration a décidé de réélire Vincent Labrune président de la Ligue jusqu’en 2028. 14 voix pour lui, 2 pour Linette, 1 abstention.