Après 3 journées de Ligue 1, l’entame de championnat est compliquée pour les Verts. L’ASSE n’a pas pris le moindre point avant la trêve internationale. Pire encore, les hommes d’Olivier Dall’Oglio viennent de s’incliner 4-0 à Brest. Le club stéphanois recevra Lille au retour de cette première trêve de la saison. La LFP vient de programmer la rencontre.

La réception de Lille souvent synonyme de match nul

Pour cette 4ème journée de Ligue 1, l’ASSE va accueillir le LOSC. Les lillois se sont qualifiés pour la Ligue des Champions via les barrages. Ils débuteront la phase de ligue dès la semaine après leurs déplacement dans le chaudron. Les Lillois ont donc déjà du rythme dans les jambes, étant le premier club français à à voir joué cette saison. Les dogues sont venus à bout de Fenerbache et du Slavia Prague. Ils affrontent le Sporting Portugal, le mardi 17 septembre.

Les derniers affrontements entre Lille et l’ASSE dans le chaudron sont souvent synonymes de matchs nuls. Les 2 dernières rencontres sont soldées sur le score d’un but partout. Il faut remonter 5 ans en arrière pour voir le LOSC s’imposer à Geoffroy Guichard. Nicolas Pépé avait tardivement inscrit l’unique but de la partie. Les Verts avaient ensuite terminé le match à 9. Mathieu Debuchy et Wahbi Khazri avaient été expulsés dans les arrêts de jeu. L’ASSE avait étrillé les lillois la saison d’avant sur le score de 5-0.

L’ASSE retrouvera un poumon le vendredi soir

Pour cette 4ème journée de championnat, le Kop Nord ouvrira ses portes pour la première fois de la saison. La Tribune Charles Paret avait écopé d’un match de fermeture face au Havre. Le Kop Sud sera vide et purgera son 2eme et dernier match de fermeture. L’ASSE accueillera le LOSC le vendredi 13 Septembre à 20h45. Une rencontre qui sera diffusée sur DAZN.

Programmation complète de la 4ème journée de Ligue 1

Vendredi 13 septembre 2024 à 20h45 sur DAZN

AS Saint-Étienne – LOSC Lille

Samedi 14 septembre 2024 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Olympique de Marseille – OGC Nice

Samedi 14 septembre 2024 à 19h00 sur DAZN

AJ Auxerre – AS Monaco

Samedi 14 septembre 2024 à 21h00 sur DAZN

Paris Saint-Germain – Stade Brestois 29

Dimanche 15 septembre 2024 à 15h00 sur DAZN

Stade Rennais FC – Montpellier Hérault SC

Dimanche 15 septembre 2024 à 17h00 sur DAZN

FC Nantes – Stade de Reims

Toulouse FC – Havre AC

RC Strasbourg Alsace – Angers SCO

Dimanche 15 septembre 2024 à 20h45 sur DAZN

RC Lens – Olympique Lyonnais