Le Maroc a rejoint ce vendredi le dernier carré des Jeux Olympiques. Les coéquipiers de Benjamin Bouchouari n’ont pas eu de problèmes face aux USA. Ce lundi, ils affronteront l’Espagne à Marseille pour une place en finale des JO. Benjamin Bouchouari pourrait connaître une finale.

Un beau parcours aux JO pour Bouchouari

Cela fait maintenant 10 jours que les JO ont commencé pour Benjamin Bouchouari et le Maroc. Les lionceaux de l’Atlas ont démarré par un succès face à l’Argentine dans un scénario complètement fou. Ils se sont ensuite inclinés face à l’Ukraine, pour leur second match à Geoffroy Guichard. La 3ème journée était décisive pour les 4 équipes de leur poule, et les marocains n’ont pas tremblé en s’imposant 3-0 face à l’Irak.

Le Maroc a donc fini en première position de sa poule et a pu tirer le 2ème de la poule des bleus. Les Français qui ont fait un sans faute en poule, ont vus les États-Unis finir à la seconde positon. Ce vendredi au parc des princes, les marocains n’ont pas tergiversé face aux américains. Victoire nette et sans bavure 4-0 pour se hisser en demi-finale. Les vainqueurs de la CAN U23 l’année dernière affichent leur statut. Ils défiaient l’Espagne en demi-finale ce lundi. Benjamin Bouchouari a joué moins de 60 minutes dans la compétition, entrant en jeu à 3 reprises.

Résumé de la rencontre

Les médias marocains annonçaient Benjamin Bouchouari titulaire, il n’en est rien. Le joueur démarre sur le banc comme lors des précédentes rencontres. Après 30 minutes de jeu, les 2 équipes se neutralisent et font jeu égal. Il faudra attendre la 35eme minute, pour un premier vrai frisson, la var intervient pour une faute dans la surface sur Richardson. Le point de penalty est indiqué, et Soufiane Rahimi donne l’avantage aux marocains. Le score sera de 1-0 à la pause.

En fin de première mi-temps les espagnols se sont montrés dominateurs. Ils vont confirmer cela en seconde période en accentuant la pression sur le but adverse. Le Maroc finira par craquer à la 66ème minute. Fermin Lopez égalise et relance complètement son pays. Les espagnols marquent un second but à la 85ème minute par l’intermédiaire de Juanlu Sanchez et s’ouvrent les portes de la finale. Benjamin Bouchouari ne rentrera pas en jeu, et le score ne changera pas. Les marocains iront défier le perdant de France – Égypte jeudi lors de la petite finale.