En cas de relégation administrative d’un club de Ligue 1, un scénario de maintien totalement imprévu peut se produire. Et cette règle pourrait bien concerner l’AS Saint-Étienne (ASSE) dans les semaines à venir.

Dans la hiérarchie du football français, les places ne se libèrent pas uniquement sur le terrain. Lorsqu’un club de Ligue 1 est relégué administrativement — souvent pour raisons financières ou administratives — la Ligue de Football Professionnel (LFP) prévoit un processus clair pour désigner son remplaçant. À ce jour, plusieurs clubs sont dans le collimateur de la DNCG. Il s'agit notamment de l'Olympique Lyonnais, Montpellier ou même Reims et Le Havre.

Selon l’article 520 du règlement des compétitions sportives de la LFP, c’est d’abord le club battu lors du barrage d’accession à la Ligue 1 qui est repêché, à condition qu’il remplisse les critères exigés pour évoluer dans l’élite. Ce barrage oppose le 16e de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2. Ce repêchage est donc prioritaire : même battu sportivement, un club peut monter grâce à une défaillance administrative d’un concurrent.

Et si le barragiste ne remplit pas les critères ?

Le scénario devient encore plus ouvert si le perdant du barrage ne satisfait pas aux conditions requises (infrastructure, finances, encadrement, etc.). Dans ce cas, la LFP se tourne vers les clubs classés 17e puis 18e de Ligue 1, toujours sous réserve qu’ils soient en règle. Cette règle vise à éviter les trous dans le championnat et garantit un minimum de continuité.

Cela signifie qu’un club officiellement relégué sportivement pourrait, dans un scénario exceptionnel, être repêché sur tapis vert. Pour cela, encore faut-il être dans les clous au niveau des normes imposées à l’élite.

L'ASSE doit-elle y croire ?

Actuellement 17e de Ligue 1, l’ASSE est en danger à une journée de la fin. Si elle venait à ne pas se maintenir sportivement, elle pourrait tout de même bénéficier de cette règle en cas de relégation administrative d’un autre club. Rien n’est joué, mais cette disposition du règlement peut offrir une planche de salut inespérée aux Verts.

Les play-offs de Ligue 2 se joueront entre Metz, Dunkerque et potentiellement Guingamp ou Laval. Le vainqueur devra ensuite affronter le 16e de Ligue 1, probablement Le Havre. Le perdant de ce duel deviendrait alors le premier bénéficiaire possible en cas de relégation administrative d’un club de l’élite.

Une configuration complexe, mais qui fait naître un espoir discret dans le Forez. Pour cela, les Stéphanois devront retrouver de leur superbe à l'occasion des deux dernières journées de championnat. Deux victoires sont indispensables ! Il faudra alors que le Havre n'engrange pas plus d'un point sur les deux dernières rencontres qu'il lui reste à jouer. Un scénario que tout le Peuple Vert rêve de voir se concrétiser !