L'ASSE reçoit l'Olympique de Marseille dans une rencontre de Gala ce dimanche soir. Si Gautier Larsonneur peine à montrer son meilleur niveau depuis le début de saison, l'OM peut compte sur son portier argentin Rulli. Jérôme Alonzo, passé par les deux clubs, est sous le charme du gardien olympien. Il ne s'en cache pas dans l'Equipe de ce mercredi.

Jérôme Alonzo (Ex-gardien de l'ASSE) : « J'aime à peu près tout de lui et de son début de saison. Il est juste, en tant que gardien et en tant que leader. Je suis admiratif du fait qu'il ne surjoue pas le côté sud-américain, alors qu'on pourrait se dire que c'est OM-compatible. Il a une vraie présence, une aura. Ça, tu l'as ou tu ne l'as pas, et c'est ce que Pau Lopez n'a jamais eu. »

L'OM avec un avantage en Ligue 1

Jérôme Alonzo (Ex-gardien de l'ASSE) : « La force tranquille n'est pas donnée à tout le monde, surtout à l'OM. N'est pas Mandanda qui veut. Rulli a endossé le costume avec une vitesse qui m'a sidéré, et il réussit aussi les matches où il a peu d'arrêts à faire. Avec lui, Marseille a un gros avantage car je ne vois que le Lillois Lucas Chevalier devant lui. Est-ce que ça n'a pas fait la différence dimanche ? Il est largement meilleur que les deux de Monaco (Radoslaw Majecki et Philipp Köhn). Il n'a pas peur dans les airs, je lui vois peu de lacunes."

Un défi de taille se présente à Gautier Larsonneur. Discuté depuis le début de saison, l'atout numéro 1 de l'ASSE en Ligue 2 est à la peine ces dernières semaines. Un challenger de taille pour un duel à distance dans un match très attendu par les supporters ? L'occasion parfaite pour Gautier Larsonneur de lancer enfin sa saison et son retour en Ligue 1.