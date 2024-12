Dylan Chambost, l’un des piliers de la remontée de l’ASSE en Ligue 1, a fait son grand retour ce mercredi au centre d’entraînement Robert Herbin, un moment plein d’émotion pour les joueurs, le staff et les supporters stéphanois.

Ce pur produit de la formation stéphanoise a fait le choix de quitter le Forez pour poursuivre sa carrière aux États-Unis en MLS, mais son amour pour le club et la région ne l’a jamais quitté. Ce retour symbolique ravit tout l’environnement de l'ASSE, qui n’oublie pas son rôle crucial dans la montée de l’équipe en Ligue 1.

Un parcours atypique

Le parcours de Dylan Chambost est assez atypique pour un joueur formé à l'ASSE. Après avoir quitté le club pour rejoindre l'ESTAC, il se distingue rapidement grâce à ses performances et à son rôle clé dans le dispositif de Laurent Batlles, son entraîneur de l’époque. Batlles, qui connaissait bien le joueur, n’hésite pas à baser son jeu autour de lui, un choix qui s'avère payant. Sous sa houlette, l’ESTAC obtient de bons résultats, culminant avec le titre de champion de Ligue 2. Mais Dylan Chambost, malgré son rôle important, ressent qu’il n’était pas encore prêt à franchir le dernier palier pour se maintenir en Ligue 1 avec Troyes.

Le retour au bercail et la remontée en Ligue 1 avec l'ASSE

Quelques mois après la fin de la saison 2022-2023, et avec Laurent Batlles de retour à l’ASSE en tant qu’entraîneur, c’est tout naturellement que Dylan Chambost fait son grand retour dans le Forez. Le milieu de terrain, motivé par le défi et son amour pour le club, parvient à s’imposer dans l’effectif et joue un rôle majeur dans la remontée de l’ASSE en Ligue 1. Malgré l’éviction de son mentor en décembre 2023, Chambost continue de briller sous la direction d’Olivier Dall'Oglio et termine la saison sur une note positive.

Un départ vers la MLS

Mais à la fin de la saison 2023-2024, Dylan Chambost décide de prendre un nouveau virage dans sa carrière. Il quitte l'ASSE et s'engage avec Columbus Crew en MLS, prêt à découvrir un nouveau championnat et une nouvelle vie aux États-Unis. Malgré une saison prématurément terminée après une élimination en playoffs contre les New York Red Bulls, Chambost profite de ses vacances pour revenir dans sa région natale. Ce mercredi, il a donc pris le temps de rendre visite à ses anciens camarades d’entraînement et de saluer ses amis, un geste qui a beaucoup touché l’ensemble du club.

Le retour aux sources à l'ASSE

Le retour de Dylan Chambost à l’Etrat a ainsi été une occasion de revivre de bons souvenirs pour tous ceux qui l’ont côtoyé. Ce moment marque un chapitre important de l’histoire de l’ASSE et un passage de témoin pour l’avenir. Chambost, bien que désormais loin du Forez, restera à jamais une figure marquante de la remontée de l'ASSE en Ligue 1, un joueur dont la passion et l’engagement ont été déterminants pour l’équipe.

Dylan Chambost : "Trop content de revenir. Un vrai plaisir de revoir tout le monde. Tout se passe très bien là-bas pour moi. L'adaptation s'est bien passée. Je suis très content. On se voit dimanche. Je serais le premier supporter. Depuis les Etats-Unis, je n'ai pas raté beaucoup de matchs. On va venir soutenir les copains."