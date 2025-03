Les États généraux du football français, tenus lundi, ont marqué une étape clé. Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a annoncé des mesures pour moderniser la gouvernance et l'économie des clubs. Trois groupes de travail se pencheront sur ces défis. L’objectif principal est d’apporter des solutions concrètes aux problèmes structurels et financiers du football hexagonal. Cette initiative vise à rétablir un équilibre économique et à renforcer l’attractivité des compétitions nationales. Ivan Gazidis sera de la partie.

Comme évoqué dans le Figaro, Baptiste Malherbe (AJ Auxerre) pilotera le groupe sur la stratégie économique. L'objectif : réduire la dépendance aux droits TV et au marché des transferts. Le salary-cap et d'autres mesures de régulation économique seront débattus. Les clubs doivent diversifier leurs revenus et améliorer leur gestion financière pour assurer leur pérennité. Le modèle économique du football français repose en grande partie sur des ressources volatiles, ce qui fragilise de nombreuses équipes. Pour remédier à cette situation, la FFF envisage d’explorer de nouvelles sources de financement, comme l’augmentation des recettes de billetterie, le développement du sponsoring ou encore l’exploitation accrue des infrastructures.

Une gouvernance plus transparente

Marc Keller, président du RC Strasbourg, mènera les travaux sur la gouvernance. La FFF souhaite impliquer davantage les clubs et rendre les décisions plus équitables. "Des réformes lourdes et des défis majeurs nous attendent", a souligné Philippe Diallo. Une meilleure répartition des ressources figure parmi les priorités. Une gouvernance plus équilibrée pourrait également permettre aux clubs de jouer un rôle plus actif dans les grandes décisions concernant les championnats et la gestion du football professionnel. La transparence et l’implication de toutes les parties prenantes seront essentielles pour éviter les tensions et garantir une répartition plus juste des richesses générées par le football.

Gazidis et Comolli aux commandes du contrôle financier

Le président de l'AS Saint-Étienne, Ivan Gazidis, et son homologue du Toulouse FC, Damien Comolli, dirigeront le groupe chargé du contrôle financier. Leur mission : renforcer la régulation des finances des clubs, en difficulté pour certains. "Il y a urgence sur plusieurs thématiques, ces groupes doivent avancer vite", a insisté Philippe Diallo. Les premières conclusions sont attendues en avril. L’un des axes majeurs de cette réflexion porte sur l’établissement de règles financières plus strictes pour éviter les dérives budgétaires. L’enjeu est de garantir la pérennité des clubs en instaurant un cadre de gestion plus rigoureux et transparent.

Avec Ivan Gazidis et Damien Comolli à la tête du contrôle financier, le football français s'appuie sur deux experts. Gazidis, ancien dirigeant de l'AC Milan et d'Arsenal, apporte une vision stratégique et internationale. Comolli, ex-directeur sportif de Liverpool et Tottenham, maîtrise les enjeux économiques du football moderne. Leur mission : analyser les déficits structurels et proposer des solutions viables pour un équilibre budgétaire durable. Leurs expériences respectives en Angleterre et en Italie leur confèrent une expertise précieuse pour adapter des modèles ayant fait leurs preuves à l’étranger aux spécificités du football français. Leur approche pragmatique et leur connaissance des rouages économiques pourraient être déterminantes pour la mise en place de réformes efficaces.

Des conclusions dès le mois d'avril

Face aux défis du football français, ces réformes doivent garantir un avenir stable et compétitif. Les décisions attendues en avril seront décisives. Une mise en application rapide et efficace des recommandations pourrait permettre aux clubs d’éviter des crises financières récurrentes et d’accroître leur compétitivité sur la scène européenne. L’ensemble des acteurs du football professionnel attend désormais des résultats concrets pour construire un avenir plus serein et équilibré.