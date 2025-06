L’AS Saint-Étienne va accueillir un nouveau renfort dans l’entrejeu. Le milieu de terrain Mahmoud Jaber, en provenance du Maccabi Haïfa, s’apprête à signer avec le club forézien. Il deviendra ainsi le premier joueur israélien de l’histoire de l’ASSE.

Âgé de 24 ans, Mahmoud Jaber évoluait depuis plusieurs saisons au Maccabi Haïfa, l’un des clubs les plus structurés et réguliers du championnat israélien. Il compte plus de 120 matchs professionnels, principalement en championnat mais aussi en compétitions continentales, comme la Ligue des Champions et la Ligue Europa Conférence.

International à huit reprises avec la sélection israélienne, Jaber dispose d’un profil défensif. Il évolue principalement devant la défense, dans un rôle de récupération. Endurant, discipliné tactiquement et capable de jouer simple, il viendra compléter un secteur de jeu où l’ASSE cherche de la stabilité pour sa saison de Ligue 2.

Une première historique à Saint-Étienne

En rejoignant les Verts, Mahmoud Jaber deviendra le premier joueur israélien à évoluer sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne. Il sera également le premier représentant de son pays à évoluer dans le football professionnel français depuis près de dix ans. Les derniers Israéliens à avoir joué en France étaient Eliran Atar (Stade de Reims) et Itay Schechter (FC Nantes), qui ont quitté l’Hexagone à l’été 2015.

Depuis les années 1970, seuls douze joueurs israéliens ont évolué dans les championnats français. Parmi eux, on retrouve Mordechai Spiegler, premier d’entre eux, passé par le RC Paris puis le PSG, ou encore Giora Spiegel, qui a porté les maillots de Strasbourg et Lyon. D’autres ont laissé un souvenir plus discret comme Alon Mizrahi (Nice), Eden Ben Basat (Brest, Toulouse) ou Firas Mugrabi, brièvement à l’essai à l’ASSE en 2012 avant de signer à Lens.

Jaber : Une arrivée qui en appelle d'autres...

L’arrivée de Mahmoud Jaber devrait être officialisée dans les prochains jours. Elle s’inscrit dans une volonté de renforcer l’axe du jeu avec des profils capables de répondre aux exigences physiques et tactiques de la Ligue 2.

Ce recrutement, le premier du mercato estival pour les Verts, pourrait en précéder d’autres dans les prochaines semaines. Il marque aussi l’ouverture du club à des profils venus d’horizons moins fréquents dans son histoire récente, même si on le sait, le championnat israélien est surveillé de près. L'an passé, c'est Pierre Cornud qui arrivait à l'ASSE en provenance d'Israël.

Jaber arrive à Saint-Étienne avec une expérience solide au haut niveau dans son pays. Il découvrira un championnat différent, plus exigeant dans le rythme et l’intensité. Il aura également la fierté de représenter pour la première fois son pays au sein du club stéphanois...