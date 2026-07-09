Passé très brièvement par le centre de formation de l'AS Saint-Etienne en 2020, Sékou Fofana s'est engagé en Ligue 1. Un parcours singulier pour un joueur dont l'aventure stéphanoise s'était arrêtée quelques semaines seulement après son arrivée.

Le nom de Sékou Fofana n'évoquera sans doute que peu de souvenirs aux supporters de l'ASSE. Pourtant, le latéral gauche de 23 ans avait bien rejoint le club stéphanois à l'été 2020. Repéré par les recruteurs franciliens Hamdane Karouni et Jean-Claude Anquetil, l'international ivoirien U17 s'était engagé pour deux saisons après avoir été formé au Cosmos Saint-Denis, au Red Star, à la Jeunesse Aubervilliers puis au FC Montfermeil, partenaire de l'ASSE à l'époque. Mais son passage dans le Forez n'aura duré que quelques semaines. Arrivé en juin 2020, il avait quitté le centre de formation dès la fin du mois de juillet, après son implication dans une affaire de bizutage que la direction stéphanoise avait immédiatement sanctionnée.

Un rebond construit loin de Saint-Etienne

Contraint de repartir de zéro, Sékou Fofana a trouvé un point de chute en Suisse un an plus tard. En juillet 2021, il rejoint le FC Lausanne-Sport, où il intègre d'abord la réserve avant de gravir progressivement les échelons. Un prêt à Avranches, en National, lors de la saison 2023-2024, lui permet de gagner en expérience et de poursuivre sa progression. Ce passage lui vaut même une convocation avec la sélection ivoirienne Espoirs.

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De retour à Lausanne à l'été 2024, le défenseur découvre la Super League suisse. Après plusieurs mois d'adaptation, il s'impose progressivement dans le onze titulaire. La saison dernière confirme son ascension. Auteur de 50 matchs sous les couleurs lausannoises, pour deux buts et trois passes décisives, il participe également à huit rencontres d'UEFA Conference League. Dans son communiqué d'adieu, le club suisse salue "un joueur engagé, sérieux et en constante progression, capable de franchir toutes les étapes jusqu'au plus haut niveau".

Une nouvelle chance en Ligue 1 pour Sékou Fofana

Cette progression a convaincu l'AJ Auxerre de lui offrir sa première véritable opportunité en Ligue 1. Cinq ans après une aventure stéphanoise aussi brève que mouvementée, Sékou Fofana retrouve ainsi le football français par la grande porte. Il a paraphé un contrat de 4 ans avec l'AJA comme l'a annoncé le club bourguignon, hier, sur Instagram.

Il n'y a toutefois pas à regretter la sanction décidée à l'époque par le club stéphanois qui a effectué un choix éducatif fort. Écarté très tôt de l'ASSE après un écart de comportement, le latéral ivoirien a reconstruit sa carrière avec patience en Suisse avant de convaincre un club de l'élite. À 23 ans, il s'apprête désormais à découvrir la Ligue 1 avec un statut bien différent de celui du jeune espoir arrivé à L'Étrat en 2020. Il sera intéressant d'observer sa progression.