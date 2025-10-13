Le 20 avril dernier, le 126e derby entre l’ASSE et l’Olympique Lyonnais a été marqué par un incident regrettable. Un supporter stéphanois avait jeté une pièce sur un arbitre de touche, provoquant une interruption du match et exposant le club à des sanctions lourdes.

Geoffroy-Guichard était plein à craquer ce 20 avril 2025. Les Verts, dans une position délicate au classement, affrontaient l’OL dans un match capital pour la survie en Ligue 1. Portés par un public en fusion et une prestation solide, les hommes de Sainté ouvraient le score par Lucas Stassin, faisant chavirer le Chaudron.

Un derby électrique… qui dérape à la 44e minute

Mais à la 44e minute, le match est brutalement interrompu : un projectile touche l’arbitre assistant à la tête. Après 45 minutes de suspension et un message du délégué de la LFP, le match reprend et s’achève sur une victoire verte (2-1), capitale dans la course au maintien.

L’auteur rapidement identifié par l'ASSE, un procès en cours

Pour rapple, grâce aux 250 caméras de vidéosurveillance du stade, l’auteur du jet est rapidement repéré. Un homme de 28 ans, présent dans le Kop Nord, reconnaît avoir lancé une pièce de deux centimes en direction de l’officiel. Il est poursuivi pour violences aggravées lors d’une manifestation sportive et jet de projectile dangereux dans une enceinte sportive. Il comparaît ce lundi 13 octobre devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Sanction pour l’ASSE : un point de pénalité avec sursis

L’incident avait logiquement attiré l’attention de la commission de discipline de la LFP. Comme le rapportait RMC Sport, l’ASSE risquait un huis clos, voire un retrait de points, scénario catastrophique dans la lutte pour le maintien.

Finalement, la LFP a tranché le 7 mai 2025 : un point de pénalité avec sursis avait été infligé à l’ASSE, assorti d’un rappel à l’ordre pour usage d’engins pyrotechniques et atteinte à l’intégrité physique d’un officiel.

Une décision qui tenait compte de la réaction rapide du club, qui a identifié le fautif, déposé plainte et engagé une procédure d’exclusion du stade.

Un incident isolé… mais grave

Dans un contexte sportif tendu, ce type de débordement individuel peut avoir des conséquences dramatiques pour un club. L’ASSE, exemplaire dans sa réactivité, avait évité le pire.