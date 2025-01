Eirik Horneland a dirigé son premier match sur le banc de l'ASSE samedi dernier contre Reims. Après un match très convaincant, un second l'attend ce dimanche ! En déplacement du côté du Parc des Princes, les Verts affronteront le PSG. Dans une vidéo parue sur la chaîne YouTube Around ASSE, Florent Toniutti revient sur ce qui fait la force du jeu d'Eirik Horneland.

Très convaincante, l'ASSE a pu s'appuyer sur un Horneland, qui a réussi à faire passer ses idées très rapidement. Suffisant pour s'inscire dans la durée ?

Est-ce que tu t'attendais à ce que les joueurs répondent aussi bien dès le premier match d'Horneland ?

"Non, ça restait une surprise. Maintenant, quand j'ai vu les premières minutes, je me suis dit que, ok. Déjà, ce coach là, il a réussi en une dizaine de jours à faire passer ses idées. Mais aussi, à faire en sorte que les joueurs enregistrent ce qu'ils voulaient, parce que les joueurs ont particulièrement bien compris. Après, ce sont les 11 joueurs qui étaient sur le terrain, peut-être que ce n'est pas le cas de tous les joueurs de l'effectif. Mais en tout cas, le message passe. Le discours a l'air de marcher. Et surtout, ce qui est marquant sur ce premier match, c'est qu'on est aux antipodes de ce qui se faisait avant. Pourtant, ce sont les mêmes joueurs. Donc il y a aussi quelque chose, je pense qui est assez parlant quant à l'impact de Horneland. Maintenant, c'est un impact sur un match, il y a l'effet toujours, on parle de l'électrochoc etc, l'arrivée d'un nouveau coach. Maintenant pour Horneland la difficulté évidemment, c'est de faire en sorte que ça prenne sur la durée"

"Stassin est quand même très important parce que c'est lui qui doit aider Ekwah dans la fermeture de l'axe."

"Je trouve que symboliquement dans le premier match, Stassin est tout de même très importan. C'est lui qui doit aider Ekwah dans la fermeture de l'axe. Cafaro et Boakye, ils sont amenés à sortir sur les centraux et à sortir très haut. Mouton et Bouachouari sont amenés à sortir sur les côtés, sur les latéraux. Et du coup, vraiment la fermeture de l'axe, c'est Stassin qui est sur le milieu bas côté ballon, et Ekwah qui théoriquement est sur le numéro 10 côté ballon. Et le fait est que ces deux là, ils ne doivent pas se rater parce que sinon l'axe s'ouvre complètement. Ça va être un gros travail par exemple pour Stassin sur le match contre Paris. Probablement face à Vitinha, il va devoir beaucoup courir et être très attentif parce qu'en plus, Paris aime beaucoup faire permuter les joueurs et dans cette zone du terrain, si Vitinha embarque Stassin avec lui et João Neves décroche dans l'espace que Vitinha a libéré et ainsi de suite, ça peut vite devenir problématique. Donc ça, ça va être intéressant à voir comment les Stéphanois vont le gérer."

Pourquoi, selon toi, cette approche, elle n'est pas encore plus développée en Europe aujourd'hui ?

"Elle l'est, mais c'est vrai qu'eux l'ont poussée à l'extrême. Après, ils sont peut-être dans des championnats aussi qui font qu'en jouant de cette manière-là, les adversaires n'ont pas forcément la qualité pour y résister. Donc par exemple dans le PPDA, ils vont plus souvent jeter les ballons, balancer les ballons, donc ils vont faire moins de passes dans leur moitié de terrain, donc tu as plus de chances de ressortir du lot au niveau du PPDA. Donc c'est aussi le niveau des championnats qui expliquait en partie peut-être pourquoi ils sont bien au-dessus du reste à ce niveau-là. Maintenant, ce que tu vois dans l'approche de Horneland face à Reims, C'est la même chose àl'ASSE, pourtant le PPDA était quand même bien élevé. On n'est pas arrivé à un PPDA au niveau de Brann en Norvège. Et ça c'est peut-être dû, sans doute dû, à la qualité en face côté Rémois. "