Après un succès prometteur face à Reims, l'ASSE se déplace au Parc des Princes. Une rencontre qui s'annonce difficile pour les Verts. Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Sur N’Guessan qui a joué contre Reims, et sa vision des jeunes joueurs

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Le football pour Dylan N’Guessan semble vraiment quelque chose de naturel. Il a un bon toucher de ballon, il a une qualité de finition qui est très bonne. C'est un garçon qui est tout en humilité mais qui est plutôt méchant dans les 16 mètres. Je l'ai vu jouer et le voir jouer m'a donné confiance. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de choses à donner, un joueur que j'apprécie. Et pour la question concernant les jeunes du centre de formation, je suis toujours très content de les voir venir s'entraîner avec nous.

Tout montre que le centre de formation travaille bien et fait ce qu'il faut pour amener petit à petit des joueurs sur l'équipe première parce qu'il faut qu'il y ait des joueurs du centre de formation. Le centre de formation doit jouer un rôle dans les joueurs qui sont en équipe première".

Ekwah admiratif de la formation de l'ASSE

Pierre Ekwah (Milieu de l'ASSE) : "Nguessan ? Un très bon joueur, je ne savais pas qu'il avait quel âge. Quand je l'ai su à l'entraînement, ça m'a un peu étonné. Ce que je n'aurais jamais deviné. C'est un très bon joueur, très bon attaquant. On connaît la formation stéphanoise. La formation stéphanoise, donc c'est rien d'étonnant de voir un très jeune joueur parmi les professionnels et même d'autres qui arrivent derrière, ça j'en suis sûr. Elle est très bonne et elle va toujours rester à un très bon niveau cette formation. Mais ouais, c'est bien que voilà, dans le football encore, après la Ligue 1 c'est connu pour ça, qu'il y a toujours des jeunes qui viennent et qui fassent leur premier pas, donc c'est très cool à voir."