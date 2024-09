Sans réécrire l’histoire, les anecdotes fusent une fois que les années passent. L’une d’entre elles fait sourire et elle concerne Hatem Ben Arfa. Longtemps présenté comme le prodige du football français, nous apprenons cette semaine que HBA aurait pu lancer sa jeune carrière du côté de l’ASSE. L’Olympique Lyonnais était prêt à s’en débarrasser pour une somme dérisoire.

Fabien Richard était l’invité de l’After Foot sur RMC ce mardi soir. L’occasion de nous livrer une anecdote à propos de l’ASSE et Hatem Ben Arfa.

Fabien Richard (Préparateur Physique) : « J’avais passé les gammes dans toutes les catégories de mon club. J’avais eu des propositions que j’avais refusées parce que ça me plaisait pas ce que je voyais. Je me suis dit « allez je tente un truc » et il me répond Karim Djaziri, à l’époque agent de Karim Benzema et d’Hatem Ben Arfa. Et là incroyable. Hatem était dans le trou complet à l’OL. L’Olympique Lyonnais voulait le vendre pour une poignée d’euros à l’ennemi juré à Saint-Etienne. C’était encore un très jeune joueur à cette époque-là, on va le dire. Il avait 20 ans.

Et à ce moment, il se met à bosser comme un fou. Et je peux vous dire qu’Hatem, quand il bossait, c’était une machine. Mais vraiment, c’était un truc de fou.

Et comme tout joueur qui bosse, non pas grâce à moi, mais grâce à ce qu’il met en place, il explose. L’équipe de France, il part pour Marseille, pour 14 millions d’euros, si je me souviens bien. Et c’était parti. L’aventure était lancée pour lui. Et pour moi aussi. Après, j’ai fait que du bouche-à-oreille depuis 20 ans. Hatem Ben Arfa était mon premier client. »

Hatem Ben Arfa sera régulièrement évoqué à l’ASSE au cours de sa carrière. Plusieurs rumeurs l’ont envoyé du côté du Forez. Pour autant, le joueur ne portera jamais le maillot des Verts.