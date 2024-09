Outre la défaite à Nice, Pierre Cornud a quitté ses coéquipiers prématurément. Touché, il rejoin l’infirmerie. Un autre stéphanois l’accompagne. Pas simple pour Olivier Dall’Oglio et l’ASSE avant de se déplacer à Nantes.

L’ASSE a perdu plus que trois points à Nice. Balayés 8-0, les Verts ont pris un terrible coup derrière la tête. Alors que le climat était redevenu serein depuis la montée en Ligue 1 et la vente du club, cette humiliation place déjà Olivier Dall’Oglio et ses hommes sous pression. Une pression qu’ils ont rapidement pu ressentir cette semaine à l’écoute des Dirigeants et des supporters venus à leurs rencontres. Les valeurs stéphanoises ne devront plus être bafouées à l’avenir. Réaction attendue dès ce dimanche à Nantes.

Nantes, un client attend les Verts

La tâche s’annonce complexe pour l’ASSE. Les Canaris réalisent un début de saison convaincant. Dès les premières rencontres, les hommes d’Antoine Koumbouaré se sont donné de l’air avec trois résultats positifs. Un nul à Toulouse (0-0), et deux victoires (2-0 contre Auxerre, 1-3 à Montpellier). Sans être flamboyant, le FC Nantes a assuré le coup face à des adversaires à leur portée. De quoi les placer à une confortable 5ᵉ place en Ligue 1. Avec huit points au compteur, ils espèrent bien garder leur distance avec la zone rouge qu’ils ont trop souvent cotoyé ces dernières saisons.

Cornud, absence attendue

Un adversaire donc compliqué pour l’ASSE ce dimanche. D’autant plus que les Verts vont devoir faire sans deux joueurs qui ont rejoint l’infirmerie. Après les blessures d’Anthony Briançon, Thomas Monconduit et Yvann Maçon, c’est au tour de Pierre Cornud et de Marwann N’Zuzi d’être absent. Arrivé cet été, Pierre Cornud connait des débuts compliqués sous le maillot de l’ASSE. Retourné à Nice, il est sorti en se tenant l’arrière de la cuisse. Le latéral gauche de 27 ans a passé des examens cette semaine. Si les résultats restent inconnus pour l’heure, il pourrait rater les prochaines échéances à venir.

Les couloirs de l’ASSE touchés

Marwan N’Zuzi ne profitera pas de cette nouvelle absence pour réintégrer le groupe professionnel. En effet, le jeune latéral stéphanois s’est blessé avec l’équipe Réserve le week-end dernier. Il a dû quitter la pelouse en boitant à la 57ᵉ. Olivier Dall’Oglio devra composer avec Dennis Appiah, Léo Pétrot voire Kévin Pédro. Une hécatombe qui fait mal pour des couloirs déplumés.