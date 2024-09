Arrivé en suscitant beaucoup d’espoir du côté des supporters, Laurent Batlles est reparti du club par la petite porte. La faute à des résultats en dessous des attentes. Le technicien avait pourtant réussi, avec Troyes, le challenge de la montée. Reconnu dans le milieu, il vient d’être recruté par une nouvelle équipe, et pas forcément celle que l’on attendait…

Laurent Batlles a connu une carrière de joueur riche dans de nombreux clubs dont certains font partie du gotha français : Bordeaux, Marseille et évidemment St-Etienne.

Après avoir annoncé la fin de sa carrière le 24 mai 2012, Laurent Batlles intègre la cellule de recrutement de l’AS Saint-Étienne. Il continue à jouer en amateur avec l’Étoile Sportive de Veauche durant la saison 2012-2013, aux côtés notamment d’un certain Christophe Landrin.

Batlles, du tumulte au repos forcé…

Sa reconversion débute réellement en tant qu’entraîneur adjoint des U15 Nationaux de l’AS Saint-Étienne en 2013-2014, avant de prendre en charge l’équipe réserve en 2014-2015. Il devient ensuite adjoint de Christophe Galtier en 2015-2016, puis reprend la direction de la réserve, remportant le championnat de National 3 en 2017-2018 et assurant le maintien en National 2 la saison suivante. En juin 2019, voyant que son avenir était bouché à l’ASSE, il décide de changer d’air et est nommé entraîneur de l’ESTAC en Ligue 2. Après une première saison marquée par la pandémie de Covid-19, il est sacré champion de Ligue 2 en mai 2021, mais son aventure avec le club prend fin en décembre de la même année après une série de mauvais résultats en Ligue 1.

Batlles finit par revenir à Saint-Étienne en juin 2022 en tant qu’entraîneur principal, après la relégation des Verts en Ligue 2. Ses débuts sont difficiles, avec une équipe qui peine en championnat et est éliminée précocement de la Coupe de France. Toutefois, une série d’invincibilité en février 2023 permet à l’ASSE de terminer la saison à la 8e place, de quoi sauver Batlles qui poursuit l’aventure à l’ASSE. La saison suivante débute par une série de succès, mais les Verts enchaînent ensuite cinq défaites, ce qui entraîne le limogeage de Batlles le 6 décembre 2023. Remplacé par Olivier Dall’Oglio, on connaît la suite…

Laurent Batlles rebondit en pleine lucarne !

Depuis, Laurent Batlles s’est montré discret. Toutefois, un coach reste rarement inactif. Alors que certaines rumeurs l’envoyaient dans l’un ou l’autre club, c’est un come-back surprise qu’il vient d’effectuer du côté de Canal+. L’ancien technicien stéphanois vient de rejoindre l’équipe du Late Sport 360, présenté par Nicolas Tourriol. Il a été accueilli comme il se doit,ce lundi, pour sa première émission, par l’équipe du jour. La barre a été fixée assez haut puisque l’ancien meneur de jeu a été comparé à une légende française ! Nicolas Tourriol précise à son équipe : « Première erreur, son prénom n’est pas Laurent, c’est Zizou. Zizou Battlles, c’est comme ça qu’on l’a appelé pendant toute sa carrière ! On vous l’a déjà dit ou pas ? »… Ce à quoi Laurent Batlles a répondu timidement et un peu gêné : « On me l’a dit mais… C’était autre chose quand même ! »

Laurent Batlles a ensuite passé une bonne partie de l’émission à analyser la victoire de l’OM à Lyon… Il n’a donc pas eu à donner son avis sur le cauchemar des Verts du côté de Nice !