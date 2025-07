Le groupe G de National 3 pour la saison 2024-2025 a été dévoilé, et la réserve de l'ASSE ne retrouvera pas l'OL cette saison. Une première depuis plusieurs années qui change la donne dans une poule très compétitive.

Les Verts évolueront dans le groupe G de National 3, une poule marquée par plusieurs nouveautés et l'absence notable de l'Olympique Lyonnais 2. Le tirage officialisé par la FFF inclut 14 autres formations aux profils variés, dont certaines habituées des joutes nationales : AJ Auxerre 2, Dijon FCO 2, Jura Sud Foot, FC Chamalières, SO Romorantin, ou encore l’US Orléans 2. Des adversaires solides, entre réserves professionnelles et formations ambitieuses, qui promettent un championnat différent de celui de Rhône-Alpes.

La réserve stéphanoise retrouvera néanmoins un parfum de derby régional face à l’US Feurs, autre représentant ligérien de ce groupe. Un rendez-vous attendu par les supporters de la région, bien que l’intensité d’un Sainté-OL ne soit pas au programme cette saison.

Une poule sans l’OL, un tournant pour les jeunes Verts

L’absence de l’OL dans ce groupe est perçue comme un manque. Sportivement, le derby des réserves avait toujours un parfum particulier, une saveur unique pour les jeunes pousses du Forez, appelées à se frotter à leurs rivaux historiques. La non-présence de l’OL cette saison s’explique par un rééquilibrage géographique opéré par la FFF, redistribuant certaines équipes dans d'autres groupes pour optimiser les déplacements.

Pour les hommes de Sylvain Gibert, cette édition 2025-2026 sera aussi celle de la confirmation après une année encourageante. Il s’agira de poursuivre la montée en puissance des jeunes talents formés à l’Étrat, bien que l’objectif principal reste la progression individuelle des éléments destinés à l’équipe première.

Une saison riche en défis pour l’ASSE 2

La nouvelle configuration du groupe G offrira des confrontations intéressantes face à des clubs au style varié. Des formations comme Moulins-Yzeure Foot, Hauts Lyonnais ou Vierzon FC apporteront une densité physique et une exigence tactique dont les jeunes Verts devront s’accommoder. Côté stratégie, il faudra trouver le bon équilibre entre résultats et formation, un défi permanent pour les équipes réserves.

Enfin, la présence de cinq réserves pros dans le groupe promet une bataille intense en haut de tableau. L’ASSE 2 devra afficher régularité et caractère pour exister dans cette poule dense, sans le levier émotionnel du derby face à Lyon.

GROUPE G