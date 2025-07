Alors que la saison de Ligue 1 s'apprête à reprendre, beIN Sports hausse le ton. Le diffuseur franco-qatarien estime ne pas bénéficier de l’affiche promise et dénonce des contraintes injustes imposées par la LFP.

Alors que la reprise du championnat de France est programmée au 15 août, un bras de fer oppose déjà la Ligue de Football Professionnel (LFP) à l’un de ses partenaires majeurs : beIN Sports. Le diffuseur de l’affiche du samedi à 17h (pour un montant annuel de 78,5 millions d’euros) s’estime lésé et fait savoir qu’il attend un traitement plus équitable pour cette nouvelle saison. En toile de fond : des restrictions de programmation jugées excessives et un contrat que beIN Sports ne digère toujours pas.

Un vieux contentieux jamais complètement réglé

Ce n’est pas la première fois que beIN Sports fait entendre son mécontentement, comme le rappelle L'Equipe. Lors de la saison précédente, le diffuseur avait déjà refusé de payer ses échéances tant que certains points du contrat n’étaient pas revus. Le principal reproche portait alors sur la qualité des affiches proposées, que beIN jugeait inférieure à ce qui lui avait été initialement promis. Malgré une signature tardive en janvier, les tensions n’ont jamais complètement disparu.

Cette année encore, les griefs sont nombreux. beIN Sports avait accepté, sous la pression du diffuseur principal de l'époque (DAZN), certaines restrictions contraignantes pour ne pas compromettre l’équilibre global des droits TV. Mais maintenant que DAZN a résilié son contrat, le groupe franco-qatarien demande à ce que ces contraintes soient levées.

Des contraintes de programmation jugées injustes par beIN Sports

Dans le détail, beIN dispose du choix 1 ou du choix 2 en alternance, ainsi que de deux affiches du Top 10 de la saison (hors six premières). Mais les conditions d’exercice sont très restrictives. La chaîne ne peut pas :

Diffuser plus de huit fois la même équipe dans la saison ;

Programmer deux fois de suite le même club un week-end après l’autre ;

Accéder librement aux meilleures affiches, souvent verrouillées par d’autres impératifs (Champions League, plateformes concurrentes).

Résultat ? Des clubs comme le PSG ou l’OM – moteurs d’audience – sont quasi exclusivement réservés à la plateforme Ligue1+, nouveau diffuseur principal mis en place par la LFP.

Même si beIN Sports a le droit de changer six fois sa case horaire dans la saison, cela reste insuffisant à ses yeux pour proposer une affiche vraiment attractive chaque semaine.

La LFP inflexible malgré la pression

Du côté de la LFP, la position est claire : le contrat est respecté et il n’est pas question de le modifier, sauf en échange de contreparties. Une fermeté qui pourrait conduire beIN Sports à adopter à nouveau une position de blocage, comme en début de saison dernière.

Le message envoyé par le diffuseur est limpide : la patience a des limites. beIN souhaite exercer pleinement son droit d’alternance sur les affiches, et bénéficier d’une flexibilité correspondant au prix qu’il paie.

Pour l’instant, aucun changement ne semble à l’ordre du jour. Mais avec une rentrée médiatique sous tension, le climat entre beIN Sports et la LFP pourrait vite se dégrader.