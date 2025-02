Ce week-end, l’AS Saint-Étienne retrouve l’OGC Nice au stade Geoffroy-Guichard avec un objectif clair : effacer le traumatisme du match aller. Battus 8-0, les Verts avaient vécu une véritable humiliation et plongé dans une spirale négative. Désormais, il est temps de réagir face à un adversaire en pleine confiance.

Après avoir concédé un frustrant match nul contre Angers (3-3), Saint-Étienne ne peut plus se permettre de faux pas. À domicile, les hommes d’Eirik Horneland devront au minimum prendre un point pour ne pas compromettre leurs chances dans la course au maintien. Mais en face, les Niçois, actuellement en forme, ne comptent pas ralentir leur marche vers la Ligue des champions. Les trois points restent toutefois l'objectif à atteindre. Les équipes luttant pour le maintien finiront bien par grapillier quelques points. Il ne faudrait pas que les Stéphanois se retrouvent à gérer trop de pression au moment de se déplacer au Havre et à Montpellier lors des deux prochaines journées.

Retour d’Appiah et effectif au (quasi) complet

Bonne nouvelle pour les Verts : Dennis Appiah, qui était en phase de reprise, est désormais opérationnel. Horneland aura ainsi l’embarras du choix sur les ailes avec Yvann Maçon, Léo Pétrot, Pierre Cornud et Appiah. En défense centrale, plusieurs options sont également disponibles avec Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé, Bernauer, Abdelhamid et Briançon.

Au milieu de terrain, l’ASSE pourra compter sur toutes ses forces vives sauf... Pierre Ekwah forfait de dernière minute. C'est dommage car les performances encourageantes de Tardieu et Ekwah contre Angers offraient des garanties. Cela étant, Aïmen Moueffek, de retour dans le groupe, apporte une solution supplémentaire.

Une attaque presque au complet

Seul Ben Old manque encore à l’appel en raison de sa réathlétisation. Ibrahima Wadji est également trop juste pour ce match. Pour le reste, l’attaque stéphanoise sera presque au grand complet. Seul Ibrahima Sissoko, lui aussi absent de dernière minute, manquera à l'appel. Avec toutes ses armes offensives disponibles, l’ASSE aura l’opportunité de faire douter une équipe niçoise solide, mais prenable si les Verts se montrent efficaces et déterminés.

Saint-Étienne a un défi de taille à relever, mais l’occasion est belle pour enfin tourner la page de la débâcle du match aller.

Le groupe pour affronter Nice