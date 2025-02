Après deux semaines sans match, les joueuses de l’ASSE s’apprêtent à retrouver les terrains d’Arkema Première Ligue. Un mois de mars chargé attend les Vertes ! Dans une semaine, elles disputeront leur demi-finale de Coupe de France face au PSG. Mais avant cela, place à la rencontre contre Le Havre, programmée ce samedi à 14h30.

Il y a quinze jours, l’ASSE n’a rien pu faire face à une équipe du Paris FC revancharde après sa défaite 1-0 au Stade Salif Keita lors du match aller. Cette fois-ci, les joueuses de la capitale l’ont emporté 4-0. Cependant, les Stéphanoises ont su faire preuve de combativité, notamment en première période. À la pause, le score était encore de 0-0, un premier acte encourageant sur lequel elles pourront s’appuyer. Après la rencontre, le coach de l’ASSE, Marc-Antoine Brihat, a réagi :

"On fait une première mi-temps de qualité. On est bon dans ce que l’on fait, dans notre animation défensive mais aussi dans notre projection vers l’avant. La deuxième mi-temps a été plus compliqué, évidemment, on a reculé. On prend ce premier but qui nous fait mal, le second qui intervient peu de temps après également. On voulait retarder l’échéance au maximum. Malheureusement, avec la qualité de l’adversaire et notamment l’entrée de joueuses très intéressantes, elles ont su faire la différence."

À l’ASSE de prendre sa revanche !

Cette fois, ce sont les Vertes qui auront l’occasion de prendre leur revanche. Lors du match aller, elles s’étaient lourdement inclinées 5-1 en terre normande. Pourtant, Le Havre est une équipe à la portée de l’ASSE, actuellement classée juste derrière elles au classement. Cette rencontre représente donc une belle opportunité pour les Stéphanoises d’engranger un maximum de confiance avant la réception du PSG.

Les Vertes comptent sur vous ! Venez les encourager au Stade Salif Keita à 14h30.