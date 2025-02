Le championnat d'Arkema Première Ligue s'apprête à reprendre. Ce week-end l'ASSE recevra le Havre. Mais, jusqu'à ces derniers jours, Morgane Belkhiter, Amandine Pierre-Louis et Cindy Caputo ont été appelées par leur sélection nationale respective. Voici un récapitulatif des matchs disputés.

En cette fin de trêve internationale, le site de l'ASSE nous propose un second bilan des matchs disputé par les Vertes. Elles étaient encore nombreuses à représenter leur pays.

Morgane Belkhiter et l'Algérie sans pitié

La latérale stéphanoise a pu faire le plein de confiance suite à la qualification de l'équipe nationale algérienne pour le second tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. Face au Soudan du Sud, les Fennecs ont fait preuve d'une grande maîtrise avec deux victoires nettes : 5-0 à l'aller et 3-0 au retour. Un résultat convaincant qui leur permet d'affronter le Cameroun lors du prochain tour, prévu entre le 20 et le 28 octobre.

Amandine Pierre-Louis accrochée avec Haïti

Titulaire avec Haïti lors du match amical contre le Maroc, Amandine Pierre-Louis et ses coéquipières ont dû se contenter d'un match nul (1-1). Les Haïtiennes ont montré de belles choses mais n'ont pas réussi à arracher la victoire.

Cindy Caputo était en lice avec l'équipe de France U23, mais le rassemblement a été compliqué. D'abord battues par l'Italie (0-2), les Bleuettes ont ensuite concédé une nouvelle défaite face à l'Angleterre (1-0) au Lamex Stadium de Stevenage. Si Caputo avait disputé l'intégralité du premier match, elle est restée sur le banc lors de la seconde rencontre.

Place au Havre pour l'ASSE

C'est désormais, vers le championnat que les joueuses de l'ASSE vont devoir se tourner. Une rencontre très importante arrive face au Havre. Une équipe directement concurrente des Vertes pour le maintien. Elles affronteront, ensuite, le PSG. Mais, ce sera une toute autre compétition. Le but sera de se qualifier pour la finale de la Coupe de France !