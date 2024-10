L’ASSE a accroché le point du nul ce dimanche face à Nantes. Ibrahim Sissoko permet aux Verts de retrouver un peu d’espoir par l’intermédiaire d’un doublé. Machine relancée, l’ASSE doit désormais enchaîner. Les Stéphanois reçoivent Auxerre ce samedi pour le compte de la septième journée de Ligue 1.

Saint-Étienne a du mal à lancer sa saison après son retour en Ligue 1. Avec un effectif vivement pointé du doigt, Olivier Dall’Oglio n’a pas obtenu la moindre victoire avant la réception du LOSC. Friable en défense, l’ASSE fait même partie des pires formations européennes. En atteste la déroute à Nice (8-0). Mais les Stéphanois ne sont pas non plus en réussite devant les cages. Avant le déplacement à Nantes, l’ASSE ne comptait en effet qu’un seul petit but.

Mais tout ne semble pas à jeter après le nul arraché face au FC Nantes ce dimanche. Menés par deux buts d’écart, les hommes d’Olivier Dall’Oglio on fait preuve de caractère en égalisant. « Tout le monde nous voyait dans le trou, mais on a su résister. », avouait le technicien après la rencontre.

Florilège d’absences pour Dall’Oglio

L’infirmerie ne se désemplit pas du côté de l’Étrat avec Thomas Monconduit, Anthony Briançon et Ibrahima Wadji qui la garnissent. Mais Yvann Maçon, blessé au ménisque, ratera plusieurs semaines de compétitions. Pire encore, Olivier Dall’Oglio doit composer sans Pierre Cornud. « Concernant Pierre Cornud, touché à l’ischio, ça prendra plusieurs semaines. », annonçait brièvement Olivier Dall’Oglio en conférence de presse. Le latéral gauche sortait en effet sur blessure face à Nice. Une série d’indisponibilités qui poussait le coach stéphanois à bricoler en défense face à Nantes.

Le coach Stéphanois peut en revanche compter sur le retour d’Augustine Boakye. À l’entraînement collectif la semaine dernière, le milieu offensif n’était pas du voyage à Nice. « La semaine d’Augustine Boakye s’est bien passée », évoquait Olivier Dall’Oglio avant le déplacement à Nantes. Augustine Boakye a pu disputer une petite minute de jeu à l’occasion du match nul face aux Canaris.

Le groupe de l’ASSE