L’ASSE se déplace à Nantes pour y affronter les canaris à la Beaujoire. L’occasion pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio de relancer la machine après un début de saison délicat conclu par la déroute niçoise (0-8). Le staff stéphanois a tranché pour le groupe de joueurs qui se déplacera en Loire-Atlantique pour cette 6ᵉ journée de ligue 1.

Après un calendrier délicat pour ces cinq premières journées, l’ASSE entame une série de rencontres où ils ne devront pas se rater. Après avoir affronté 4 des 5 premiers de la saison 2023-2024 de ligue 1, les Verts joueront contre le FC Nantes. Ils affronteront ensuite l’AJ Auxerre, le RC Lens et le SCO d’Angers. Des équipes qui sont plus « abordables » pour les joueurs d’Olivier Dall’Oglio. En effet, jusque-là, ils se sont confrontés à des grosses écuries du championnat et ont vu l’écart de niveau.

Les absences

Pour cette 6ᵉ journée de ligue 1, l’ASSE devra une nouvelle fois composer avec un nombre conséquent d’absents. Anthony Briançon, le capitaine de la saison passée, n’a pas encore pu apparaitre dans le groupe. Blessé, il ne peut enchaîner les entrainements sans être pris de douleurs au genou. Il sera une nouvelle fois indisponible pour ce match.

Aussi, c’est le cas de Pierre Cornud. La nouvelle recrue de l’ASSE s’est blessé lors de la rencontre contre l’OGC Nice. Il ne sera pas remis pour le déplacement à la Beaujoire, tout comme Yvann Maçon qui s’est fait opérer du ménisque. Le latéral polyvalent de l’ASSE est en phase de réathlétisation et son retour est espéré pour le mois de novembre. En délicatesse au poste de latéral, Marwann Nzuzi s’est blessé avec l’équipe réserve le week-end dernier et Kevin Pedro est toujours suspendu après son carton rouge obtenu à Limonest.

Enfin, Olivier Dall’Oglio devra faire sans Thomas Monconduit, probablement absent jusqu’à décembre. Une véritable hécatombe. Le secteur défensif sera dégarni. Inquiétant quand on sait déjà les difficultés dans ce secteur (15 buts encaissés en 5 matchs). Ibrahima Wadji s’ajoute également à la longue liste de blessés pour cette semaine.

Le groupe de l’ASSE