Comme chaque semaine, retour de votre émission, le Sainté Night Club. Votre rendez-vous du lundi soir. L’émission des supporters des Verts. Une heure pour revenir sur le début de saison de l’ASSE et commenter l’humiliation contre l’OGC Nice de ce week-end (8-0). Une actualité riche qui devrait susciter de nombreux débats. L’émission est disponible gratuitement sur Youtube et Twitch. En live ou en différé, on vous attend nombreux. N’hésitez pas à vous abonner !

Après une fin de saison dernière en apothéose, l’ASSE est à la peine pour son retour en ligue 1. Défaits à Monaco (0-1), puis contre Le Havre (0-2) avant le désastre contre Brest (0-4), les Verts pensaient commencer véritablement leur saison contre le LOSC avec leur première victoire de la saison. Malheureusement, tout est remis en cause après l’humiliation subie ce week-end contre l’OGC Nice. Les joueurs de l’ASSE ont pris l’eau de toutes parts. Ils se sont inclinés 0-8 dans un match où ils étaient menés 0-6 à la mi-temps (du jamais vu au 21ᵉ siècle en ligue 1). Une rencontre dont il y aura de nombreuses choses à redire.

À noter cette année, le retour du quizz pour les associations. Au même titre que la saison dernière, les chroniqueurs vont jouer pour une association et les gains remportés par les différents visionnages sur les différentes plateformes seront reversés à l’association choisie par le chroniqueur qui remporte le jeu.

Programme Sainté Night Club

Plateau

Présentation : Kevin

Chroniqueurs : Martin Mosnier (Eurosport) – Joss Randall

Chat : Gab

Programme du jour

DEBRIEF Nice-ASSE : L’humiliation suprême (30’)

– Le match des Verts en un mot ?

– Comment se relever de cette déroute avec ce groupe jeune ?

– Des cadres à l’agonie (Appiah, Abdelhamid, Batubinsika)

– Avec Abdelhamid, l’ASSE est-elle condamnée à jouer à 3 derrière ?

– ODO, Nantes et Auxerre comme dernières chances ? 6/6 obligatoire ?

– Qu’est-ce qui doit changer pour Nantes en priorité ?

– Si Joker, quelle est la priorité ?

Matchs à venir Nantes-ASSE ! (10’)

– Peut-on remettre la machine en route

– Qui doit sortir du 11 ? Quelle équipe, changement de système ?

SNC Challenge !

3 questions

Remerciements et mot de la fin