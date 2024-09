Ce samedi après-midi, les joueuses de l’ASSE se sont déplacées du côté de Nantes. Au programme, un nouveau déplacement consécutif comptant pour la deuxième journée d’Arkema Première Ligue. Après leur premier succès face à Reims la semaine passée, les Vertes avaient pour objectif de lancer une série.

Les Vertes se déplaçaient chez un des nouveaux promu de ce championnat. Le week-end dernier, les coéquipières de Manon Uffren se sont imposées 1-0 face au Havre. C’est justement l’ancienne stéphanoise qui a inscrit un superbe but à plusieurs dizaines de mètres des cages adverses. Avant cette rencontre, Laurent Mortel s’est exprimé sur le site officiel du club.

» À partir du moment où on est prévenus, je ne considère pas ce match contre Nantes comme un piège. On sait que cette équipe qui vient de monter a commencé par une victoire. On sait aussi qu’elle va vouloir faire une fête de ce premier match de la saison à domicile. Ça annonce un match compliqué mais il faudra répondre présent. Il y a 3 points en jeu contre un concurrent pour le maintien. «

Première mi-temps

Composition

Le match commence de très belle manière pour l’ASSE ! Dès la première minute de jeu, les nantaises perdent le ballon à 25 mètres de leur but. Cindy Caputo s’en saisit et ne se pose pas de questions. L’attaquante stéphanoise déclenche une superbe frappe puissante qui lob la gardienne nantaise, 1-0 et quel but !!!

Quel but de Cindy Caputo pour l’@assefeminines ! 1-0 après seulement deux minutes de jeu ! ⚽ pic.twitter.com/U50rPM8XcJ — Arkema Première Ligue (@ArkemaPL) September 28, 2024

Les Nantaises ont pris un gros coup sur la tête et éprouvent des difficultés dans le camp stéphanois. Les Vertes ont cependant du mal à se créer des occasions, mais remportent tout de même plusieurs duels au milieu du terrain. Au bout de vingt minutes, les joueuses de Nantes commencent à trouver la faille et se font de plus en plus pressantes. Mais, pour l’instant, la défense stéphanoise s’en sort bien. La gardienne Maryne Gignoux est aussi vigilante, mais ça chauffe ! Malgré plusieurs tentatives de locales, le score reste de 1-0 à la pause en faveur de l’ASSE.

Seconde mi-temps

À domicile, les nantaises savent qu’elles doivent réagir. Cette fois-ci, elles ne se font pas surprendre sur l’entame de match. Les stéphanoises respectent parfaitement les consignes données par leur coach et sont bien en place et tente de procéder en contre. L’engagement mis par Nantes fait que le match est haché puisque plusieurs fautes sont commises.

Globalement dans les rangs nantais, il y a pas mal de maladresse dans la dernière passe où sur les actions défensives. Mais, l’attaque de l’ASSE ne parvient pour l’instant pas à se mettre à l’abri. Peu après l’heure de jeu, Amandine Pierre-Louis est proche d’inscrire un doublé, mais sa frappe passe au-dessus des buts. La défense stéphanoise se montre toujours aussi solide et intervient parfaitement depuis le début de la rencontre. Mais, cela n’empêche pas Maryne Gignoux de sortir le grand jeu avec de très belles parades. Le seul bémol de cette rencontre est que pour l’instant, les stéphanoises ne parviennent pas à concrétiser leurs balles de contre pour se mettre à l’abri. On peut aussi aborder les cartons jaunes. Les Vertes en ont pris cinq au total.

Laurent Mortel effectue une série de changements avec notamment l’entrée de Faustine Bataillard à la place de Nadjma Ali Nadjim qui s’est fait mal. Adèle Connesson et Sarah Stratigakis. Pendant ce temps, les occasions stéphanoises multiplient à l’image d’une tête d’Alexandria Lamontagne qui passe juste à côté. Il ne va pas falloir regretter ces occasions

Dans le temps, additionnel, Marine Perea remplace la buteuse Cindy Caputo. La fin du match est sifflée après plus de sept minutes de temps additionnel. Les Vertes remportent un second succès consécutif ! L’ASSE compte désormais six points sur six possibles. Après avoir disputé leurs deux premiers matchs à l’extérieur, les Vertes accueilleront le Paris FC la semaine prochaine (samedi 05 octobre à 17h).