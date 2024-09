La trêve internationale bat son plein depuis le début de semaine. Certains stéphanois ont rejoint leur sélection. Entre la Ligue des Nations, les qualifications pour la CAN… Les internationaux de l’ASSE sont sur le pont. Ben Old lui jouait un match amical face au Mexique durant la nuit. Retour sur la rencontre.



Retour de blessure pour Ben Old

L’ancien joueur de Wellington Phoenix avait manqué la dernière rencontre de l’ASSE, le week-end passé. Le néo-zélandais souffrait d’une blessure qui l’a privé de la défaite 4-0 à Brest. Olivier Dall’Oglio pensait même que cela compromettait la présence de son joueur en sélection. Finalement, Ben Old a pris la direction des Etats-Unis pour y disputer 2 matchs amicaux.

La Nouvelle-Zélande effectue un stage aux USA durant la trêve internationale. Ils affronteront l’équipe américaine ce mercredi à 1h du matin pour clôturer ce voyage de l’autre côté de l’atlantique. Avant cela une rencontre les opposait au Mexique ce dimanche à 3h du matin du côté de Los Angeles.

Résumé de la rencontre

Le joueur de l’ASSE était titularisé sur le côté gauche de l’attaque Néo-zélandaise. Dès la 5ème minute de jeu, les mexicains ouvrent la marque. Sur une remise de la tête d’Alvarado, Orbelin Pineda a ajusté le portier adverse. Les mexicains ont continué à mettre la pression sur le but de la Nouvelle Zélande. Les coéquipiers de Ben Old tiendront jusqu’à la mi-temps.

8 minutes après le retour des vestiaires, le Mexique double la mise. Le centre de Luis Romo trouve Cesar Huerta pour le 2 à 0. Ben Old et ses coéquipiers ne se montrent pas dangereux devant le but adverse. 4 minutes après le 2ème but, les mexicains vont encore creuser l’écart. Le premier buteur, Orbelin Pineda, sert Luis Romo. Le milieu de Cruz Azul porte la marque à 3-0. Le score n’évoluera plus, Ben Old cédera sa place à la 65ème minute.