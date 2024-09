À quinze jours de la reprise du championnat d’Arkema Première Ligue, les joueuses de l’ASSE poursuivent leur préparation. Ce samedi, à 16h, elles disputaient leur avant-dernière rencontre amicale. Opposées à Montpellier, les stéphanoises voulaient continuer à engranger un maximum de confiance.

Les joueuses de l’ASSE ont repris l’entraînement, il y a désormais plus d’un mois et demi, c’était le 17 juillet dernier. Après trois premières semaines qui se sont conclues par un stage au Chambon-Sur-Lignon entre le 03 et le 07 août, les Vertes ont entamé une nouvelle phase. Cette dernière a pour but de mener jusqu’à la reprise de l’Arkema Première Ligue le 21 septembre contre Reims. Après, le Paris FC, Nice et Reims, c’est contre Montpellier que les stéphanoises ont enchaîné un quatrième match amical. Un adversaire de taille qui a terminé juste devant les Vertes la saison précédente (6ème).

Première mi-temps

Composition de l’ASSE

🟠 #MHSCASSE 💚

Le coup d’envoi de l’avant dernier match amical des Vertes vient d’être donné !

Le XI : Gignoux – Belkhiter, Perea, Martinez, Bogi – Champagnac, Bataillard, Stratigakis – Ali Nadjim, Pierre-Louis, Connesson. 👊 — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) September 7, 2024

Laurent Mortel a aligné une équipe qui pourrait ressembler à celle qui sera celle du premier match de la saison d’Arkema Première Ligue face à Reims le 21 septembre prochain. Durant ce premier acte, les montpelliéraines pensent ouvrir le score dix minutes avant la pause. Mais, le but est signalé hors-jeu. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de 0-0.

Seconde mi-temps

Pour entamer le second acte, Laurent Mortel a décidé d’opérer plusieurs changements. Lamontagne, Caputo, Tapia et Cambot sont entrées en jeu à la place de Perea, Stratigakis, Pierre- Louis, Ali Nadjim et Connesson. Les Vertes ne mettent pas longtemps à se remettre dans le match. Peu de temps après la reprise, Lisa Martinez ouvre le score. Quelques instants plus tard, Alexandria Lamontgane auteure d’un splendide but la semaine passée, pense donner un avantage de deux buts. Malheureusement, ce dernier est refusé pour un hors-jeu.

Tout s’embale en fin de partie. Montpellier égalise d’abord grâce à Torren à la 85′, puis prend l’avantage avant le début du temps additionnel par Rambaud. Menées au score, les Vertes égalisent à la 93 ème minute grâce à Cindy Caputo. Ce sera le score final de cette rencontre. Après avoir battu Reims, quatrième du championnat l’an passée, les Vertes vont chercher le match nul contre les sixièmes. Il ne reste plus qu’une rencontre de préparation à l’ASSE face aux promues strasbourgeoises la semaine prochaine

Les résultats de la Préparation de l’ASSE