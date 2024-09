Les U17 de l’ASSE se déplaçaient à Nice après la débâcle contre l’OL du week-end dernier (0-4). Soucieux de repartir de l’avant et d’oublier la rencontre cauchemardesque, les joueurs de David Le Moal jouaient face à une belle opposition ! Retour sur cette rencontre suivie grâce au live de Poteaux-carrés.

La compo de l’ASSE

Colombet – Teillol, Eymard, Kasia, Lengue – Thouilleux, Yvars, Ait Amer – Lutin, Epanya, Nativoha.

Sont entrés en jeu : Moulin, Aini.

Résumé de cette rencontre

Le match commence avec du retard. Un orage assez important s’abat sur le terrain de Nice. Le coup d’envoi est finalement donné et l’entame des petits Verts est bonne. À plusieurs reprises, l’ASSE est proche d’ouvrir le score par Nativoha et Yvars. Finalement après une bonne demi-heure où les joueurs de David Le Moal auraient pu/dû ouvrir le score, le tableau d’affichage n’évolue pas. À la mi-temps le score est nul et vierge. Les conditions climatiques n’aident forcément pas et ne favorisent pas le jeu.

Le second acte reprend avec un penalty pour l’OGC Nice, entrainé par Cedric Varrault, concédé par Nathan Kasia. Le joueur niçois s’élance et tir sur la barre de Colombet.

Penalty pour Nice repoussé par la barre pic.twitter.com/htl9Gjdzjh — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) September 8, 2024

Une grosse alerte sans conséquence pour les jeunes stéphanois. Le match se déroule d’ailleurs sous les yeux du nouveau directeur du centre de formation de Nice : Julien Sablé. Afin de trouver la faille dans la défense des visiteurs, le staff de l’ASSE effectue deux changements, Aini et Moulin remplacent Nativoha et Epanya.

La fin de match est ponctuée d’une belle occasion pour Yvars, mais le score n’évolue pas et la rencontre se termine sur ce score de 0 à 0. Un bon résultat.

Après ce troisième match disputé à Nice par les joueurs de David Le Moal, l’ASSE recevra l’ASPTT Marseille. Une équipe qui a tenu en échec l’OL (1-1) lors de la première journée.

Crédit photo : asse.fr