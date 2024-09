L’ASSE a enregistré sa troisième défaite en autant de rencontres contre Brest (0-4). Après un début de saison compliqué où les Verts manquent pour le moment de justesse et de réussite, plusieurs joueurs sont allés se ressourcer dans leur sélection respective. L’un d’eux n’était pourtant pas prévu…

Absent pour Brest-ASSE

Après une préparation convaincante, conclue par un but contre le promu Allemand de Holstein Kiel, Ben Old a connu ses deux premières titularisations avec sa nouvelle équipe. Aligné dans un rôle de relayeur par Olivier Dall’Oglio, il a su se montrer à son avantage !

Blessé lors de la rencontre contre Le Havre à domicile, Ben Old n’a pu tenir sa place contre Brest. En effet, Olivier Dall’Oglio avait expliqué sa future absence dans lors de sa conférence de presse d’avant match contre Brest : « Ben Old s’est blessé face au HAC au niveau de l’adducteur et manquera le déplacement. »

Finalement bien présent en sélection

Alors que la durée de son absence n’avait pas été communiquée, le joueur s’est envolé pour rejoindre sa sélection nationale. En effet, il est actuellement à Los Angeles à en croire les photos publiées par le compte All Whites (voir ci-dessous). Sa blessure semble donc résolue. Bien qu’il n’ait pas participé aux Jeux Olympiques de Paris, Ben Old a bien été retenu par son sélectionneur pour le prochain rassemblement. International depuis le 18 mars 2022, le joueur de l’ASSE pourrait obtenir deux capes supplémentaires. C’est aux États-Unis que l’équipe de Darren Shaun Bazeley se rassemble.

Ils joueront deux rencontres durant cette trêve. Une première le dimanche 8 septembre à 3h du matin (heure française) contre le Mexique. Une seconde le mercredi 11 septembre à 1h du matin (heure française) contre les USA ! Des horaires propres au continent américain. Après ce long trajet, Ben Old reviendra pour jouer contre Lille à Geoffroy Guichard, le vendredi 13 septembre. Sa présence pourrait être compromise avec la fatigue des trajets…