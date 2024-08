Depuis qu’elle a remporté les droits TV sur la période 2024/29, DAZN a rendu public ses tarifs et ses conditions de retransmission. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le téléspectateur de la Ligue 1 va devoir ranger son poing dans sa poche ! Et cela continue…

DAZN, la plateforme de streaming sportif, suscite un certain intérêt en France depuis qu’elle a obtenu les droits de diffusion de la Ligue 1. Depuis que DAZN diffuse les matchs du championnat français, plusieurs aspects du service ont été pointés du doigt par les abonnés et les observateurs.

DAZN fait des consommateurs de foot des vaches à lait !

L’un des principaux griefs concerne le tarif mensuel proposé par DAZN pour accéder aux matchs de la Ligue 1. Beaucoup de supporters jugent ce prix trop élevé, surtout lorsqu’on le compare aux offres précédentes des diffuseurs traditionnels comme Canal+ ou beIN Sports. Pour des fans habitués à des tarifs plus abordables, cette augmentation représente un obstacle. Il faudra débourser 29.90 euros par mois afin de pouvoir visionner les 8 rencontres (sur 9) diffusées sur la plateforme lors de chaque journée de championnat. Si vous souhaitez seulement visionner l’affiche choisie par DAZN, il vous en coûtera « seulement » 19.90 euros par mois… Mais aucune assurance de voir jouer votre club de coeur !

Le manque de flexibilité dans l’abonnement est une autre critique récurrente. DAZN propose un forfait global qui inclut une large gamme de contenus sportifs (la boxe, le MMA, la lutte, le football, les sports extrêmes, les sports mécaniques, le golf, The X Series…), mais tous les abonnés ne recherchent pas nécessairement cette diversité. Certains auraient préféré une offre plus ciblée, leur permettant de payer uniquement pour les matchs de la Ligue 1 sans avoir à souscrire à d’autres contenus qu’ils n’utilisent pas. Cette absence d’options plus personnalisées est perçue comme une volonté de maximiser les revenus sans tenir compte des besoins spécifiques des utilisateurs.

Saccades, coupures, perte de qualité : La technique ne suit pas !

Par ailleurs, malgré les promesses de haute qualité de diffusion, certains utilisateurs ont signalé des problèmes techniques, notamment des interruptions de flux ou des baisses de résolution pendant les matchs en direct. Même si ces incidents ne sont pas systématiques, ils ont suffi à susciter de la frustration, surtout lorsqu’ils surviennent lors de rencontres importantes. Pour beaucoup, ces problèmes techniques sont d’autant plus inacceptables que le service est payant, cher, et que les attentes en matière de fiabilité sont donc élevées.

Pour les consommateurs habitués aux diffuseurs classiques, l’expérience DAZN manque parfois de richesse. Les commentaires, les analyses d’après-match et les émissions dédiées aux clubs ou aux joueurs ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu’offraient les chaînes comme Canal+, beIN Sports ou même Amazon Prime. Alors que les diffuseurs traditionnels proposaient souvent des émissions spéciales, des interviews et des analyses approfondies, DAZN se concentre principalement sur la diffusion des matchs, sans vraiment s’investir dans des programmes complémentaires qui pourraient enrichir l’expérience des abonnés.

DAZN parvient à en faire encore un peu moins !

Selon le compte X @EnPleineLucarne, le service qui sera proposé sera des plus low-cost puisqu’ « il n’y aura pas de Multiplex de L1 sur DAZN avec un canal dédié, les 3 matchs du dimanche à 17h ne seraient proposés qu’individuellement. Ces matchs ne seraient pas commentés sur site. » Un comble !

Ces critiques montrent que malgré les efforts de DAZN pour se positionner sur le marché français de la diffusion sportive, le service a encore du chemin à parcourir pour convaincre totalement les utilisateurs et répondre à leurs attentes. Le service est à ce jour inadapté et peu en adéquation avec le tarif proposé aux abonnés.