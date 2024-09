L’ASSE est amputée de nombreux joueurs cette semaine avec la trêve internationale. Plusieurs joueurs sont sollicités sur des rencontres avec leurs sélections et c’est le cas de Kevin Pedro. Le jeune défenseur de l’ASSE défendra les couleurs de la France U19 cette semaine.

Après avoir connu ses premières minutes professionnelles contre l’AS Monaco, le joueur né en 2006 vit un début de saison 2024-2025 prometteur.

Un programme chargé pour la France U19

L’Équipe de France U19 participera à un tournoi international amical en Slovénie du 5 au 10 septembre, où elle se mesurera à la République d’Irlande, au Mexique et à la Pologne. Finaliste malheureuse du championnat d’Europe de la catégorie le mois denier, la sélection nationale U19 repart – avec cette fois la génération 2006 – à la conquête de la couronne continentale (voir-dessous).

Afin de lancer leur saison, les Bleuets s’envoleront pour la Slovénie où ils participeront à un tournoi international amical avec trois adversaires au programme, les 5, 7 et 10 septembre :

République d’Irlande – France, le jeudi 5 septembre (17h00, Kranjska Gora)

France – Mexique, le samedi 7 septembre (14h00, Kranjska Gora)

France – Pologne, le mardi 10 septembre (10h30, Ljubljana / Kranj)

Pour ce rassemblement qui servira de préparation au 1er tour des éliminatoires de l’Euro U19 2025, le sélectionneur Jean-Luc Vannuchi a retenu vingt-deux joueurs dont le jeune joueur de l’ASSE Kevin Pedro.

Résumé du match

Kevin Pedro et les U19 de la France jouaient ce jeudi à 17h contre l’Irlande. Ils se sont imposés 2-1 grâce à des réalisations de Bouneb et un but contre son camp. Les irlandais ont réduit le score en fin de rencontre sur un penalty. Le stéphanois Kevin Pedro est resté sur le banc des remplaçants pour cette rencontre. Il devrait obtenir davantage de temps de jeu lors des deux prochaines oppositions. Expulsé contre Limonest, il purgera son premier match de suspension ce week-end contre Lyon La Duchère !

