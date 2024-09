Le mercato terminé, Olivier Dall’Oglio va pouvoir travailler avec un effectif stabilisé. Le staff de l’ASSE devra rapidement trouver la bonne formule pour faire tourner le compteur point. Pour quelle composition l’entraîneur des Verts va-t-il opter ? C’est l’un des enjeux des semaines à venir. Tentons de nous projeter.

4-4-3 ou 4-2-3-1 pour l’ASSE ?

Olvier Dall’Oglio a réussi à hisser l’ASSE en Ligue 1 en s’appuyant sur un 4-3-3 relativement classique avec une pointe basse devant la défense. Le coach des Verts a souhaité prolonger l’expérience en Ligue 1 face à Monaco et Le Havre. Lors de la dernière sortie de l’ASSE, ODO a opté pour un changement tactique en passant en 4-2-3-1. Une solution pour repositionner Davitashvili dans le cœur du jeu ? La déroute en terre brestoise va faire cogiter le staff. Pas certain qu’on retrouve ce schéma dans les semaines à venir.

Pour l’heure, le dispositif qui semble avoir une longueur d’avance reste le 4-3-3 qui a permis aux Verts de remontrer en L1.

De la concurrence dans les buts

Après le départ d’Etienne Green, l’ASSE est allée chercher Brice Maubleu du côté de Grenoble. L’expérimenté gardien de 34 ans figure parmi les référence de Ligue 2 depuis plusieurs saisons. Avec un salaire moindre que le jeune anglais, il aura pour mission de challenger le titulaire actuel Gautier Larsonneur. Revanchard, l’ancien brestois souhaite montrer qu’il a le niveau pour jouer parmi l’élite. Larso ne devra toutefois pas se relâcher car l’entraîneur a du choix à ce poste cette saison.

Rien de nouveau à droite

Dennis Appiah et Yvann Maçon devrait se disputer la place de titulaire pour le couloir droit de la défense stéphanoise. Marwan Nzuzi part de plus loin et a montré ses limites en ce début de saison. Il devrait s’aguerrir en équipe réserve avant de revenir éventuellement toquer à la porte du groupe professionnel.

Cornud en puissance à gauche

Arrivé cet été, Pierre Cornud devrait être le titulaire du couloir gauche de l’ASSE. À 27 ans, il dispose d’une expérience intéressante. Sauf départ de dernière minute, il sera secondé par le natif de l’étape, Léo Pétrot. À l’instar du couloir droit, les jeunes Nzuzi et Pédro pourront venir compléter le groupe d’Olivier Dall’Oglio en cas d’hécatombe. À noter la polyvalence d’Yvann Maçon qui a parfois démontré qu’il était plus à l’aise sur le flanc gauche. Avec le départ du marocain Mahmoud Bentayg, les Verts semblent disposer d’un effectif équilibré au poste de latéral.

4 hommes pour une charnière

Depuis le début de saison, Olivier Dall’Oglio s’est appuyé sur la doublette Dylan Batubinsika – Yunis Abdelhamid. De retour tardivement à l’entraînement après avoir prolongé, Mickaël Nadé va rapidement devenir une option. Homme fort de la montée, le défenseur formé à l’ASSE présente des qualités intéressantes. Le capitaine Abdelhamid est prévenu. Par ailleurs, Anthony Briançon, écarté pendant la fin du mercato viendra compléter l’effectif. Avec sept buts encaissés, Olivier Dall’Oglio devra trouver les leviers qui permettront aux Verts d’être moins perméable.

Un milieu à recomposer

L’ASSE compte de nombreux milieux de terrain. Pierre Ekwah, Mathis Amougou et Aïmen Moueffek semblent partir avec le l’avance. Des profils complémentaires bien que peu expérimentés. De l’expérience, Florian Tardieu en a. Il devra encadrer le groupe à 32 ans. D’autres joueurs pourront venir espérer bousculer la hiérarchie. Ben Old ou Louis Mouton devrait avoir du temps de jeu en sortie de banc. Quid de Benjamin Bouchouari qui pourrait apporter une touche technique à l’entrejeu stéphanois. Le jeune marocain devra convaincre ODO. Ce qui n’est pas le cas depuis plusieurs mois. Igor Miladinovic reste quant à lui une interrogation. Il devra prendre le temps et la mesure de son nouvel environnement avant de postuler pour une place dans le groupe. Enfin, Lamine Fomba et Thomas Monconduit partent de loin dans la hiérarchie.

Des ailes à animer pour l’ASSE

Là encore, plusieurs solutions pour Olivier Dall’Oglio. Les dirigeants stéphanois ont rapidement souhaité apporter du sang-neuf sur les ailes. Zuriko Davitashvili présente un investissement conséquent pour les Verts. Il devra jouer son rôle. A gauche ou à droite, ceci reste à déterminer. Idem pour Augustine Boakye. Le ghanéen monte en régime, mais s’est blessé. Rien de grave à première vue pour lui. Sortant d’une saison pleine sur le flanc droit, il semble préférer ce couloir. Mathieu Cafaro devra faire mieux qu’en ce début de saison. L’ancien rémois peut jouer sur les deux côtés également. Ben Old et Ayman Aiki restent des options pour Olivier Dall’Oglio bien que le jeune français soit en phase d’apprentissage pour l’heure.

3 hommes à la pointe des Verts

Lucas Stassin est le plus gros transfert de l’histoire de l’ASSE. Un investissement qui prouve les espoirs placés envers le belge de 19 ans. Formé à Anderlecht, il occupera la pointe de l’attaque stéphanoise. En difficulté en ce début de saison, le malien Ibrahim Sissoko viendra le seconder. Ils pourraient même être associés suivant les scénarios de rencontre. Ibrahima Wadji viendra compléter ce duo et permettra à Olivier Dall’Oglio d’apporter de la profondeur à son attaque.

Gardiens : Larsonneur, Maubleu, Touré, Fall

Défenseurs : Appiah, Maçon, Cornud, Nadé, Batubinsika, Abdelhamid, Pétrot, Briançon, Nzuzi, Pédro

Milieux : Moueffek, Ekwah, Amougou, Tardieu, Bouchouari, Fomba, Miladinovic, Monconduit, Mouton

Attaque : Davitashvili, Old, Cafaro, Boakye, Stassin, Sissoko, Wadji, Othman, Aiki