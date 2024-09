La trêve internationale arrive au meilleur moment pour Olivier Dall’Oglio et son groupe. Après 3 défaites en 3 matchs sur ce début de saison, l’ASSE doit repartir sur de meilleures bases face à Lille. D’ici là, les Verts vont devoir travailler, avec un groupe qui sera cependant légèrement réduit. En effet, plusieurs joueurs du groupe professionnel ont quitté le Forez pour rejoindre leur sélection nationale : Yunis Abdelhamid (Maroc), Dylan Batubinsika (République Démocratique du Congo), Zuriko Davitashvili (Géorgie), Ben Old (Nouvelle-Zélande), Mathis Amougou et Ayman Aiki (France U20).

Pedro quitte l’ASSE pour les Bleuets

Aiki et Amougou avec les U20, Fodé Camara et Luan Gadegbeku avec les U18 : l’ASSE est bien représentée dans les Equipes de France de jeunes durant cette coupure internationale. Un autre jeune joueur issu de la formation stéphanoise vient de s’ajouter à cette liste. Il s’agit du défenseur central Kevin Pedro. Entré en jeu face à Monaco en tant que latéral et acteur important de la préparation estivale, le joueur né en 2006 est depuis sorti du groupe. Celui qui va logiquement évoluer avec la réserve cette saison est toutefois bien convoqué avec les U19 Français par le sélectionneur Jean-Luc Vannuchi.

Sur son site, la FFF détaille le rassemblement à venir : « Finaliste malheureuse du championnat d’Europe de la catégorie le mois denier, la sélection nationale U19 repart – avec cette fois la génération 2006 – à la conquête de la couronne continentale (voir ci-dessous). Afin de lancer leur saison, les Bleuets s’envoleront pour la Slovénie où ils participeront à un tournoi international amical avec trois adversaires au programme, les 5, 7 et 10 septembre :

République d’Irlande – France, le jeudi 5 septembre (17h00, Kranjska Gora)

France – Mexique, le samedi 7 septembre (14h00, Kranjska Gora)

France – Pologne, le mardi 10 septembre (10h30, Ljubljana / Kranj)

Pour ce rassemblement qui servira de préparation au 1er tour des éliminatoires de l’Euro U19 2025, le sélectionneur Jean-Luc Vannuchi a retenu vingt-deux joueurs. »

Crédit photo : asse.fr