Depuis plusieurs mois, l’ASSE noue des partenariats avec les entreprises locales. Récemment, le club a annoncé prolonger l’aventure avec Kelyps Interim. De même, Kapriol ou encore Minet Échafaudage sont devenus partenaires du club. Cette semaine, c’est un sponsor historique de Saint-Etienne qui poursuit son engagement.

Casino, un partenaire historique de l’ASSE

C’est un partenaire bien connu par les fans de l’ASSE, puisqu’il est à l’origine du club en 1933, et même bien avant, lorsque Geoffroy-Guichard a décidé de créer un club omnisports en 1919. La société Casino poursuit son partenariat avec l’ASSE pour la saison 2024-2025. Une longévité record dans l’histoire du sponsoring football en France. Et cette fois-ci, c’est bien sur l’un des maillots que la marque va faire son retour. En effet, les féminines du club verront la mention de la marque affichée en haut à droite du maillot. Une première depuis 2001 (c’était Géant Casino).

» Partenaires depuis la fondation du Club il y a plus de 90 ans, le groupe Casino et l’ASSE renouvellent leur collaboration pour cette nouvelle saison en Ligue 1 McDonald’s 2024-2025, marquant ainsi une longévité record dans l’histoire du sponsoring du football en France.

Le groupe Casino confirme ainsi son profond attachement à son ancrage ligérien, et étend son soutien aux Féminines, en s’affichant désormais sur leur maillot pour cette nouvelle saison.

[…]

Soucieux de son engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, aussi bien dans l’entreprise que dans la société en général, le groupe Casino a souhaité inclure la section féminine de l’ASSE au sein du partenariat. Ainsi et désormais, les communications relatives au partenariat porteront non seulement sur le thème de la nutrition et de la santé, mais également sur celui de l’égalité. Le logo du groupe Casino apparaîtra sur le nouveau maillot des Vertes. En outre, ce partenariat est élargi à l’ensemble des marques du Groupe, telles que Petit Casino, Casino Shop, Spar, Vival, Monoprix et Franprix.

Un partenariat engagé à travers le Kid’s Club

Le groupe Casino est partenaire officiel du Kids Club depuis la saison 2021-2022. Un potager a ainsi été aménagé dans l’enceinte du Centre sportif Robert Herbin en juin 2024 : un outil pédagogique destiné à l’ASSE Kids’ Club, la communauté des jeunes supporters de l’ASSE.

Complété par la plantation d’un verger en avril dernier, ce potager permet de faire découvrir aux enfants le cycle de vie des aliments, la saisonnalité des produits, ainsi que la nutrition des sportifs. Le groupe Casino continuera donc d’apporter son soutien matériel et financier au Kids Club, afin de poursuivre ces actions de sensibilisation dès le plus jeune âge. «

La réaction du président stéphanois

Yvan Gazidis : » L’histoire que partagent depuis plus de 90 ans l’AS Saint-Étienne et le groupe Casino est sans égale. Nous sommes très heureux de la voir se poursuivre par le biais d’un partenariat rempli de sens, unissant deux entités phares du territoire. Après avoir été aux côtés du club pour l’épauler dans le lancement de sa démarche RSE et pour laquelle il restera un partenaire majeur, le groupe Casino s’engage aussi désormais à faire rayonner notre équipe féminine. Nous en sommes très fiers et nos joueuses défendront ardemment nos couleurs avec la présence du groupe Casino sur leur tunique. «