L’ASSE remonte en Ligue 1 avec à sa tête un nouveau propriétaire dans un contexte inédit. En effet, le football français traverse une crise économique suite à l’attribution des droits TV. Les conséquences devraient rapidement pouvoir se constater sur le marché des transferts. L’Equipe accorde un dossier sur ce sujet d’actualité.

Alors que le dossier était sur la table des dirigeants de la Ligue de Football Professionnel depuis novembre, il n’a pris fin que ces derniers jours. Et encore, aucun communiqué officiel pour l’heure. DAZN récupère 8 affiches sur 9 pour un montant de 400 M€. BeIN complète et versera 100M€ pour un match par journée. Très loin des objectifs fixés par Vincent Labrune qui espérait se rapprocher du top 4 européens (900 M€).

Les conséquences seront immédiates pour bon nombre de clubs français. Les revenus émanant des droits audiovisuel domestique représentent une part prépondérante dans les budgets. Suite à cet accord trouvé pour les droits TV, une cure d’austérité est d’ores et déjà annoncé en Ligue 1.

308 M€ pour la Ligue 1

L’Equipe explique que « concrètement cette saison, les droits domestiques de la L1 avoisineront les 425 M€, auxquels il faut ajouter 126 M€ pour les droits internationaux et 40 M€ pour les droits de la L2. Soit au total 591 M€. Sur ce montant, il faudra déduire 283 M€ de charges qui correspondent à la contribution CVC, à la taxe Buffet, aux versements à destination des différents syndicats et de la Fédération française de football sans oublier les frais de fonctionnement de la LFP et de sa filiale commerciale. Avec ces charges, la somme nette distribuée aux clubs fond à 308 M€ : 199 M€ ira à la L1, 62 pour les clubs européens et 47 pour la L2.

La Ligue 2 perd gros

« Dans cette configuration, le premier du championnat pourra espérer glaner près de 34 M€, droits internationaux inclus. La saison dernière, le PSG a empoché 60 M€ répartis entre 42,9 M€ de droits domestiques et 17,1 M€ d’internationaux. Le dernier de la classe encaissera lui 6 ou 7 M€, soit moitié moins qu’actuellement. En Ligue 2, l’atterrissage n’est pas meilleur. En 2022-2023, les clubs avaient gagné 77,5 M€ et 76,4 M€ la saison dernière. Pour cet exercice, selon les calculs de la LFP, ils vont devoir se partager 46 ou 47 millions d’euros. Soit une baisse d’environ 38 % par rapport à l’année précédente. »

Le Mercato impacté directement

Première variable d’ajustement des clubs, les transferts seront automatiquement impactés par la panne financière des clubs français. La grande majorité va chercher à alléger sa masse salariale. Les ventes de joueurs seront recherchées, mais principalement vers les clubs étrangers en position de force. Un mercato déréglé au cours duquel plusieurs opportunités pourraient tomber. L’ASSE débarque dans une Ligue 1 aux aboies et peut s’appuyer sur un budget rééquilibré par ses nouveaux investisseurs.