Sous contrat jusqu’en juin 2025, Benjamin Bouchouari devrait profiter des Jeux Olympiques pour obtenir du temps de jeu. Les Marocains ont déjà entamé leur préparation pour réussir durant la compétition.

Alors qu’il se constituait en pièce maîtresse sous Laurent Batlles, Benjamin Bouchouari n’a joué que 690 minutes sous Olivier Dall’Oglio. En plein doute sur son avenir à l’ASSE, Benjamin Bouchouari pourrait obtenir du temps de jeu cet été. En effet, le Stéphanois devrait disputer les Jeux Olympiques d’été de 2024 à Paris avec la sélection Marocaine. Le milieu de terrain de 22 ans fait partie des 22 joueurs convoqués par Tarik Sektioui pour représenter les Lions de l’Atlas du 26 juillet au 11 août.

Plusieurs matchs pour le milieu de l’ASSE

Vainqueur de la CAN u23, Benjamin Bouchouari devrait ainsi affronter l’Argentine le 24 juillet, l’Ukraine le 27 juillet et l’Irak le 30 juillet. Le milieu de terrain retrouvera le Chaudron le 24 et le 27 juillet prochain. À l’instar de différents clubs français, l’ASSE a décidé de ne pas bloquer son joueur pour disputer les Jeux Olympiques.

Le Stéphanois se prépare pour les J.O

La préparation des Marocains s’intensifie. Benjamin Bouchouari et sa sélection se sont rendus dans la banlieue lyonnaise ce weekend pour se mettre en jambe avant de disputer la compétition. Les Marocains affrontaient le FC Villefranche Beaujolais ce jeudi à 15h à huis clos. En compagnie d’Achraf Hakimi, qui a d’ailleurs raté deux pénalty, les Lions de l’Atlas sont ressortis vainqueurs de la confrontation (0-2).

La fédération Marocaine a communiqué : « La Sélection Nationale Olympique s’est imposée face au FC VilleFranche Beaujolais, qui évolue au championnat national de France, sur le score de 2 buts à 1, en match de préparation jeudi 18 juillet 2024 à Villefranche dans la banlieue de Lyon. Le premier but du Onze National a été signé Abdessamad Ezzelzouli (64è) alors que Yassine Kechta a inscrit la seconde réalisation deux minutes plus tard. Cette rencontre sert de préparation pour le tournoi Olympique des Jeux de Paris-2024. »