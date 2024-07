Après vous avoir présenté plusieurs idées pour le poste de milieu défensif, place à l’autre priorité du board stéphanois : l’avant-centre. L’ASSE est prête à investir pour trouver un buteur performant. Les pistes sont nombreuses en interne. Pour autant, aucun dossier ne semble particulièrement avancé. L’occasion pour nous de suggérer plusieurs noms.

L’ASSE veut un buteur

Il s’agit d’une véritable priorité des dirigeants stéphanois : Trouver un buteur. On connait l’importance d’un avant-centre dans une équipe. Pour l’heure, l’ASSE peut compter sur Sissoko et Wadji. Les Verts veulent recruter à ce poste et sont disposés à mettre les moyens dans ce mercato estival. Si le profil reste flou pour l’heure, Olivier Dall’Oglio attend un neuf qui présente talent et référence à son poste.

Wilson Isidor (23 ans)

Né et formé à Rennes, Wilson Isidor s’est très rapidement engagé à Monaco qui reste à l’affut des futures pépites du football français. Il ne fera finalement que 4 apparitions en Ligue 1 sous le maillot monégasque. Prêté à Laval et Bastia-Borgo, il s’envole du côté de la Russie en janvier 2022. Il jouera pour deux écuries du championnat russe : le Locomotive Moscou, le Zenith Saint-Petersbourg. Son nom revient avec insistance en France à chaque mercato. Annoncé successivement à l’OM et l’OL, c’est dernièrement Brest qui s’est montré intéressé. Les bretons cherchent à se renforcer pour la Ligue des Champions. Ils espéraient obtenir le prêt du français. Les droits TV revus à la baisse, ils pourraient se trouver coincer. De quoi en profiter pour l’ASSE ? Rapide, polyvalent et clinique, Wilson Isidor apporterait à la pointe de l’attaque stéphanoise.

Ludovic Ajorque (30 ans)

Son nom revient avec insistance ses dernières semaines. Apprécié par certains en interne, Ludovic Ajorque est connu en Ligue 1. Le réunionnais a fait ses preuves sous le maillot de Strasbourg. 135 matchs et 46 buts en L1, il présente des références intéressantes. À Mayence depuis janvier 2023, le buteur formé à Angers serait en instance de départ. D’autant plus que le club allemand cherche à enrôler le camerounais Eric Choupo-Moting. Nantes s’est positionné depuis plusieurs semaines. Antoine Koumbouaré espère rapatrier le buteur français, mais les canaris doivent impérativement dégraisser avant d’investir. Comme indiqué par FootMercato, le LOSC pense également à lui.

Thierno Barry (21 ans)

S’il est né à Lyon, c’est à Sochaux que le franco-guinéen s’est formé. Ce jeune buteur de 1.95m s’est fait un nom du côté de la Suisse. Il sort d’une saison pleine où il a inscrit 9 buts en 35 apparitions. Son profil d’attaquant moderne attise les convoitises européennes. Solide et rapide, il reste largement perfectible. Estimé à 5 millions d’euros, il faudrait sortir le chéquier pour rapatrier ce jeune talent. L’ASSE se dit prête à investir pour ce poste primordial.

Mohamed Bamba (22 ans)

Autre joueur qui ne serait pas simple de récupérer, c’est Mohamed Bamba. Si le messin Mikautadze a souvent été cité pour la recrue la plus efficace du dernier mercato de L1, Bamba n’a pas à rougir. 16 apparitions : 8 buts – 3 passes décisives. L’ivoirien a affolé les compteurs. Malgré tout relégué avec le FC Lorient, il devrait poursuivre sa carrière loin de la Bretagne. Le président lorientais n’entend pas brader sa pépite. Mais le joueur a déjà démontré tout son potentiel en Ligue 1.

Sekou Mara (21 ans)

Sacrifié par les Girondins pour passer devant la DNCG, Sekou Mara est à la peine du côté de Southampton. Après de belles promesses affichées en L1 (34 apparitions – 7 buts), il ne parvient pas à s’imposer en Championship depuis 2 ans (28 apparitions – 3 buts). À seulement 21 ans, il présente des qualités et un potentiel à relancer. Estimé à 6 millions d’euros par transfermarkt, le club anglais ne devrait pas le retenir en cas d’intérêt prononcé. Acheté 11 M€ en 2022, il lui reste toutefois deux années de contrat.

Jackson Muleka (24 ans)

Congolais comme Dylan Batubinsika, Jackson Muleka brille en Turquie sous le maillot de Besiktas. S’il n’a marqué que 4 fois en 30 apparitions, sa vitesse et sa polyvalence en fond un élément précieux pour le club turc. Un club qui cherche à attirer l’italien Ciro Immobile. Plusieurs écuries saoudiennes ont déjà manifesté leur intérêt. Déjà évoqué à l’ASSE par le passé, Jackson Muleka préférerait rester en Europe à seulement 24 ans. Des équipes belges se sont renseignées. Pour l’heure, il reste accessible et sur le marché. Opportunité à saisir ?