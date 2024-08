Les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 n’ont même pas commencé qu’une grosse surprise vient de tomber. Repêché en Ligue 2, Troyes a décidé de mettre à pied son coach David Guion. Une décision étonnante à 10 jours de la reprise du championnat.

L’Unecatef apporte son soutien à l’ex-coach troyen

Coup de tonnerre sur l’antichambre du football français. À 10 jours de la reprise du championnat, l’ESTAC a choisi de mettre à pied à titre conservatoire son entraîneur David Guion, directeur du centre de formation des Verts entre 2003 et 2007. Une décision qui peut étonner quand on connaît l’été déjà mouvementé que connaît le club de l’Aube. En effet, le club troyen a profité de la relégation de Bordeaux en National 2 pour être repêché en Ligue 2. Une chance après la 17e place acquise la saison dernière.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗖𝗹𝘂𝗯 La Direction de l’ESTAC a notifié ce jour à David Guion, entraîneur de l’équipe professionnelle, sa mise à pied à titre conservatoire.#TeamESTAC 🔵⚪️ pic.twitter.com/YupUWW9fOz — ESTAC Troyes (@estac_officiel) August 6, 2024

Sans aucune explication, Troyes a choisi de limoger son quatrième entraîneur depuis le rachat du club par City Football Group. En moins de trois ans, Laurent Batlles, Bruno Irles et Patrick Kisnorbo avaient déjà pris la porte. L’Unecatef, le syndicat des entraîneurs de football, a d’ailleurs réagit à cette éviction surprise.

« L’Unecatef regrette et s’étonne de l’éviction de David Guion de Troyes. Même s’il a fallu passer par un repêchage, le technicien a permis à l’Estac de freiner la chute vertigineuse du club entamée il y a vingt mois, de ramener un certain calme et de se maintenir en L2 » a écrit l’organisation dans un communiqué. Comme la plupart des observateurs du football français, le syndicat s’étonne du timing de cette annonce : « Permettez-nous de nous questionner sur cette nouvelle éviction à dix jours de la reprise ! ». L’ESTAC de Troyes débutera sa saison sur la pelouse de Guingamp, le vendredi 16 août (20 h).