Saint-Étienne dans la dernière ligne droite du mercato estivale. Dans 10 jours, l’ASSE retrouvera l’élite avec une confrontation face à Monaco. En attendant, les Verts reprennent du rythme et se renforcent. Si pas moins de six recrues ont déjà rallié les troupes d’Olivier Dall’Oglio, l’effectif doit également être dégraissé.

Green libéré durant le mercato estival

Pur produit du centre de formation, Etienne Green le rallie en 2009 en provenance de Veauche. D’abord condamné à une quatrième place dans la hiérarchie, Green profite de trois absences consécutives pour obtenir une titularisation. Les Stéphanois connaissent l’histoire : le portier stop d’une main de fer le penalty tiré par Renaud Ripart. Une prestation qui lui vaudra sept titularisations d’affilées. Le 21 avril, Etienne Green est prolongé jusqu’en 2025 par le club du forez. Avec un certain numéro 42 dans le dos. Le passage en Ligue 2 est toutefois compliqué pour le natif de Colchester. Pressenti pour assurer le rôle de numéro 1, Green ne disputera seulement que 14 oppositions en deux saisons dans l’antichambre. Un bilan triste, avec 7 victoires, 10 nuls et 20 défaites.

L’histoire aurait pu être belle. Mais Saint-Étienne, à l’aube de son retour en Ligue 1, doit lancer son opération dégraissage. Dans ce sens, l’ASSE à opter pour la libération d’Etienne Green. Le portier s’est engagé librement dans son pays natal, du côté de Burnley, pensionnaire de Championship. Green portera la tunique bleu et rouge la saison prochaine.

Etienne Green s’est exprimé sur sa signature : « Ça fait vraiment plaisir d’être ici. J’ai hâte de rencontrer l’équipe et de commencer à m’entraîner et à jouer avec eux. (…) J’ai toujours voulu jouer pour un club anglais, donc être ici dans un club comme Burnley avec sa riche histoire, c’est incroyable. Je suis excité et c’est vraiment un rêve devenu réalité. »

Le portier fait ses adieux

Sur son compte Instagram, le joueur formé à l’ASSE : « Chers supporters et amis, Voici le moment de tourner une page de notre aventure commune. Une page qui a démarré il y a 15 ans et que je tourne avec un gros pincement au cœur mais dont je garde un souvenir inoubliable.

Des soirées passées à Geoffroy Guichard comme supporter parmi vous à celles passées sur le terrain, toutes resteront gravées. Les moments de joie comme ceux de peine. C’était un rêve pour moi de jouer un jour avec l’équipe première et cela a été un honneur de grandir avec cette famille, de fouler cette pelouse et de porter ces couleurs. Je vous adresse tous mes remerciements et vous souhaite le meilleur. Je remercie également chaleureusement mes entraineurs et entraineurs de gardiens, mes coéquipiers, tous les salariés et bénévoles si précieux au club. MERCI !💚 »