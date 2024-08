Le mercato prendra fin dans trois semaines. De quoi accélérer les mouvements du côté de l’ASSE. Si les Verts cherchent à se renforcer, les dirigeants stéphanois ont acté le départ d’Etienne Green. Le portier anglais retrouve sont pays d’origine et signe à Burnley. Le numéro 42 de l’ASSE s’est exprimé lors de l’officialisation avec son nouveau club.

Etienne Green n’entrait plus dans les plans de l’ASSE. Un salaire conséquent, des prestations peu convaincantes, il était temps de se lancer dans le grand bain pour le portier formé à l’AS Saint-Etienne. Comme nous vous l’évoquions, les dirigeants recherchent depuis plusieurs semaines un gardien pour venir assister Gautier Larsonneur. Etienne Green devait trouver un nouveau point de chute. C’est chose faite. Et plutôt bien faite puisque le natif de Colchester retrouve l’Angleterre en s’engageant avec le club de Burnley. Etienne Green évoluera donc en seconde division, la Championship. À lui de montrer ses qualités dans un contexte qui sera complètement différent et nouveau. Green n’a pas caché sa joie lors de l’officialisation de son arrivée à Burnley.

Etienne Green en plein rêve

Etienne Green : « Ça fait vraiment plaisir d’être ici. J’ai hâte de rencontrer l’équipe et de commencer à m’entraîner et à jouer avec eux. « J’ai toujours voulu jouer pour un club anglais, donc être ici dans un club comme Burnley avec sa riche histoire, c’est incroyable. Je suis excité et c’est vraiment un rêve devenu réalité. »

L’ASSE va accélérer pour la signature d’un second gardien dans les jours qui arrivent. Nous vous évoquions un intérêt pour le portier grenoblois Brice Maubleu. Il n’est pas le seul à se trouver sur la liste des dirigeants de l’AS Saint-Etienne qui souhaite apporter de l’expérience à un groupe qui en aura besoin pour aller chercher un maintien en Ligue 1 . En attendant bonne route et Good luck Etienne !