Si l’ASSE n’est pas au mieux en ce début de saison, c’est également le cas du Stade Brestois. Le futur adversaire des Verts reste sur deux défaites face à l’OM et Lens. Deux adversaires de taille pour les bretons, mais l’entraîneur a souhaité remettre les pendules à l’heure après cette seconde déroute.

Roy interpelle ses joueurs

Éric Roy, entraîneur de Brest : « Il faut que les joueurs prennent conscience de leur niveau actuel, que tous se remettent en question. Avec le staff, on le fait quotidiennement. On a beaucoup de joueurs qui étaient là la saison dernière et qui ne sont pas au niveau de la saison dernière. Il doit y avoir une prise de conscience collective et individuelle.

À partir du moment où tu ne gagnes pas un duel en première période, que tu as un jeu restrictif, négatif, à l’arrivée, tu es obligé d’être puni. Quand on n’est pas bons dans les deux surfaces, c’est compliqué de gagner des matches. On a perdu 6, 7 ballons dans les zones de construction. On avait demandé de sauter le pressing adverse, on ne l’a pas fait. On n’avait pas les armes pour sortir le ballon. Notre seconde période était de bien meilleure facture. Pourquoi autant de fébrilité ? Elle vient du collectif. Quand il est un peu moins fort, il y a plus de fébrilité. Pour l’instant, c’est la photo du début de saison. »

Brest prend l’eau

Après deux journées, Brest est actuellement dernier du classement avec la plus mauvaise défense. Le Stade Brestois a encaissé 7 buts en deux rencontres. Une défense qui prend l’eau alors qu’elle a longtemps été l’une des forces du Stade Brestois. Eric Roy et ses hommes souhaiteront réagir avec la manière face aux Verts pour le compte de la troisième journée. Les stéphanois sont prévenus, ils affronteront une équipe touchée qui souhaite réagir très rapidement.