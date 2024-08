Le sprint final du mercato estival est lancé. Si du côté de l’ASSE, des recrues étaient surtout attendues par les supporters dans les dernières heures, c’est finalement du côté des départs que ça s’agite. Alors que Mahmoud Bentayg attire les convoitises en Europe et de l’autre côté de la Méditerrannée (Maroc et Egypte), le club stéphanois se fait attaquer sur son plus gros joyau : Mathis Amougou.

Amougou, un talent programmé pour le haut niveau

Passé par l’INF Clairefontaine durant sa préformation, Mathis Amougou a intégré le Centre de formation à l’été 2021. Depuis, le milieu de terrain a gravi les échelons. Jusqu’à faire ses débuts en réserve à seulement 16 ans. D’une précocité rare, il présente un profil ultra complet pour un joueur né en 2006. Volume de jeu, capacité de projection, précieux à la récupération, à l’aise sous pression… Tous ses entraîneurs sont dithyrambiques et Amougou est aussi un garçon apprécié humainement. Il est également appelé à chaque rassemblement de la génération 2006 en Equipe de France depuis plusieurs saisons. Il a même été surclassé avec les 2005 en juillet afin de disputer l’Euro U19.

Aussi bien au niveau des qualités que de son parcours de formation, Mathis Amougou a donc tout du jeune joueur talentueux à la carrière déjà tracée.

L’ASSE a voulu le prêter cet été

Peu de temps après leur arrivée, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld ont fait savoir au joueur qu’ils avaient la volonté de l’envoyer s’aguerrir en prêt. Plusieurs clubs avaient montré un intérêt. Une écurie de Ligue 2 avait même fait une proposition. Mais Amougou et ses représentants n’étaient pas intéressés.

Le natif du Blanc-Mesnil est ensuite parti en stage à Clairefontaine puis à l’Euro U19, avant de revenir à l’entraînement collectif début août. Titularisé contre Getafe puis entré en jeu contre Kiel, il a fait très bonne impression au staff. À tel point que Dall’Oglio a donc décidé de le titulariser contre Monaco pour la première journée de championnat. Un choix payant au vu de sa bonne performance. Le coach stéphanois a réitéré ce choix ce samedi contre le Havre à Geoffroy-Guichard, et là encore, Mathis Amougou a crevé l’écran.

L’idée du club ces dernières semaines a toujours été de faire d’Amougou la pièce maîtresse du projet à moyen terme, mais les choses pourraient donc s’accélérer. En fin de contrat en juin 2026, l’ASSE veut d’ailleurs le prolonger. La semaine dernière nous vous indiquions que plusieurs cadors européens étaient attentifs à sa situation, notamment un club allemand.

Une offre mirobolante du club de Xabi Alonso sur la table

Ce mardi soir, Nabil Djellit a lâché une véritable bombe, qui a de quoi faire peur aux supporters stéphanois qui tiennent déjà en haute-estime leur petit joyau. En effet, le journaliste a revélé l’identité du club allemand, le Bayer Leverkusen (information que nous pouvons confirmer). Mais Nabil Djellit va plus loin et évoque même une offre importante formulée à l’ASSE : « Le champion d’Allemagne a fait une offre de 10M d’euros pour le joueur de 18 ans ».

Les prochaines heures vont être très importantes sur plusieurs plans :

La volonté du joueur : Mathis Amougou va-t-il déjà vouloir faire le grand saut, lui qui n’a qu’une poignée de matchs en pro au compteur, en rejoignant le champion d’Allemagne en titre ?

Les nouveaux dirigeants vont-ils résister à cette offre importante pour un jeune de 18 ans ? Ou au contraire vont-ils céder aux sirènes et envoyer un signal peu joyeux quant à leurs réelles ambitions ?

Dans l’éventualité d’un départ, les Verts ont-ils plan pour le remplacer, lui qui, en l’espace de 2 matchs, s’est quasiment imposé comme titulaire indiscutable ?

Le mercato ferme ses portes en Allemagne vendredi soir.