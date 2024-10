Après deux années d'absence, le légendaire derby entre l'Olympique Lyonnais (OL) et l'AS Saint-Étienne (ASSE) fait son grand retour en Ligue 1. Les deux équipes se retrouveront pour la 11e journée, le dimanche 10 novembre, au Groupama Stadium de Lyon. Ce match, l'un des plus intenses et historiques du championnat de France, suscite une grande attente parmi les supporters des deux camps. Pourtant, les Stéphanois ne seront pas autorisés à se rendre à Décines pour soutenir leur équipe.

La relégation de l'ASSE en Ligue 2 avait interrompu pendant deux saisons ce rendez-vous incontournable. Désormais de retour en Ligue 1, les Verts espéraient voir leurs fidèles supporters les accompagner à Lyon pour ce choc régional. Cependant, RMC Sport a révélé qu’aucun supporter stéphanois ne sera autorisé à faire le déplacement. Une réunion d'organisation a eu lieu le mardi 24 octobre pour décider des modalités de sécurité, et les autorités ont tranché : pas de contingent pour les fans de l’ASSE.

L'ASSE sans ses supporters à Lyon

Considéré comme un match à haut risque, le derby fera l'objet d'un arrêté préfectoral interdisant l'accès aux supporters visiteurs. Cet arrêté devrait être suivi d'une interdiction officielle de déplacement, émise par le ministère de l’Intérieur à l'approche du match. Cela fait 11 ans que les supporters stéphanois n'ont pas assisté à un derby à Lyon, une situation qui a entraîné de nombreuses frustrations. En octobre, les groupes de supporters des Verts avaient publié un communiqué commun, demandant aux autorités de garantir une allocation de places pour leurs membres, rappelant qu'il avait été possible, par le passé, de voir des fans de l’ASSE au Stade de Gerland, situé en centre-ville.

La sécurité reste une priorité pour les autorités, face aux tensions historiques entre les deux clubs et leurs supporters. Ce huis clos pour les Stéphanois laisse cependant un goût amer à de nombreux fans, qui devront suivre cette rencontre cruciale à distance.